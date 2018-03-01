Skandal!Tahliye Edildi...

1 AY SONRA SERBEST
Tercüman eşliğinde ifade veren müşteki M.M. ise boynunu göstererek sanığın cinsel taciz girişiminde bulunduğunu iddia etti. Tanık garsonlar da M.M.'nin sarhoş olduğunu belirterek "Taciz olması mümkün değildir. Sarhoş olan müşterilere garsonlar tuvalete kadar eşlik eder. Sanığın böyle bir tacizde bulunduğu iddiası doğru değildir" dediler. Mahkeme C.B.'nin tahliyesine ve dava dosyasının görevsizlikle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.
'PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORUM'
Yaşadıklarını duruşmadan önce anlatan M.M. şöyle dedi: "O bir insan değil, o bir hayvan! Gittiğim mekan çok ünlü ve popüler. Hatta biz de o gün özel locada oturuyorduk. Fakat buna rağmen bu olayı yaşadım. O çirkin olaydan kendi ülkemde doktordan psikolojik destek aldım. Ağır ceza almasını umarken serbest bıraktılar." (Sabah)
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