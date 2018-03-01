Skandal!Tahliye Edildi...

İstanbul Ortaköy'de 7 Ocak'ta sabaha karşı 04.10 sıralarında yaşanan olayda avukat arkadaşı G.S.Y ile kulübe giden yabancı uyruklu kadın avukat M.M., tuvaletin yerini sormak için garson C.B.'den yardım istedi. İddiaya göre garson genç kadını tuvalete kilitleyip tecavüz girişiminde bulundu. Olaydan sonra kaçan garson yakalanıp tutuklandı. İki çocuk babası zanlı dün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya çıktı. Bir Körfez ülkesinde yaşayan yabancı avukat M.M. de duruşmaya katıldı. Suçlamaları reddeden garson C.B., savunmasında özetle "Sarhoş olduğu için kendisine tuvalete kadar eşlik ettim. Kapıda 1.5 - 2 dakika kadar bekledim. Taciz girişimi asılsız" dedi.Tercüman eşliğinde ifade veren müşteki M.M. ise boynunu göstererek sanığın cinsel taciz girişiminde bulunduğunu iddia etti. Tanık garsonlar da M.M.'nin sarhoş olduğunu belirterek "Taciz olması mümkün değildir. Sarhoş olan müşterilere garsonlar tuvalete kadar eşlik eder. Sanığın böyle bir tacizde bulunduğu iddiası doğru değildir" dediler. Mahkeme C.B.'nin tahliyesine ve dava dosyasının görevsizlikle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.Yaşadıklarını duruşmadan önce anlatan M.M. şöyle dedi: "O bir insan değil, o bir hayvan! Gittiğim mekan çok ünlü ve popüler. Hatta biz de o gün özel locada oturuyorduk. Fakat buna rağmen bu olayı yaşadım. O çirkin olaydan kendi ülkemde doktordan psikolojik destek aldım. Ağır ceza almasını umarken serbest bıraktılar." (Sabah)