Fakıbaba,Erdoğan İle Moritanya’da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke millî marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Karşılamada, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Bakan Şeyh Sidya Şeyh Muhammed, Dışişleri ve Yardımlaşma Bakanı Isliko Velid Ahmed İzid Bih, Petrol ve Enerji Bakanı Muhammed Velid Abdülfettah, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Ennahe Bint Miknas, Tarım Bakanı Lemine Bint Alkatab Velid Umem, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Ahmed Velid Bahiye, Büyükelçi Muhammed Ahmed Velid Muhammed Alemin, Cumhurbaşkanlığı Yetkilisi Muhammed Velid Ettalib, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Teyam Cembar ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Abdülfettah Muhammed Alemane de hazır bulundu.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz, baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayına hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayına gelişinde, Türkiye ve Moritanya bayrakları ile süslenmiş; fotoğraflarının ve “Hoş Geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım" yazılı pankartların asıldığı yol güzergâhı üzerinde kendisini bekleyen Moritanyalılar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların yapıldığı törende hazır bulundu.

İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMALAR

İmza töreninde; "Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İşbirliği Anlaşması", "Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma", "Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması", "Hidrokarbon, Maden ve Mineraller Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Diasporaya Dair Konularda İkili İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Maarif Vakfı ile Moritanya Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması" ile "Yüksek Öğrenim Bursları Alanında İşbirliği Protokolü" ilgili bakanlar ve kurum yöneticileri tarafından imzalandı.

İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Moritanya ziyaretinde; eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.