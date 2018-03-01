En İyi 10 Öğretmenden 1'i Türk

Dünyanın en zengin ve başarılı iş adamı, Microfosft’un kurucusu Bill Gates’in onursak başkanlığını yapmış olduğu Varkey Vakfı’nın bu yıl 4. defa vereceği Global Öğretmen Ödülü’nde ilk 10’a adını altın harflerle yazdıran bir Türk var. Nurten Akkuş...Global Öğretmen Ödülü’nde ilk 10’a giren Nurten Akkuş, 18 Mart tarihinde Dubai’de yapılacak olan büyük final için oldukça heyecanlı. Eğitimin Nobel’i olarak bilinen Global Öğretmen Ödülü listesine bir Türk’ün de girmesi ülke olarak da hepimizi oldukça sevindirdi.Şimdiden gönüllerin 1.si olan Nurten Akkuş 18 Martta yapılacak olan ödül gecesinde 1. olursa 1 Milyon değerindeki ödülü de sahibi olacak."ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"Daha önce de "En iyi 50 öğretmen" arasında yer alan Nurten Akkuş, yaptığı açıklamada, Vakfın, 17-18 Mart tarihlerinde Dubai'de düzenleyeceği törenle ödülünü alacağını söyledi. Bu başarıyı yakalayan ilk Türk öğretmen olduğuna dikkati çeken Akkuş, "En iyi 50 öğretmen arasına zaten girmiştim, sonrasında o 50 öğretmenin içinde yeniden bir değerlendirme yapıldı. Dünya genelinde araştırma yapıldı. İngiltere'den gelen bir yönetmen tarafından kısa film çekildi. Geçen hafta son değerlendirmeler yapıldı ve bugün açıklandı. Dünyanın en iyi 10 öğretmeni duyuruldu. En iyi 10'a giren ilk ve tek Türk öğretmen olarak bir tarih yazdık aslında. Çok mutlu ve gururluyum." dedi. Şu an ilk 10'a seçilen tüm öğretmenlerin birinciliğe aday olduğunu, ödül töreninde birincinin seçileceğini ifade eden Akkuş, velilerden, çevresinden ve dünyanın birçok yerinden tebrikler aldığını sözlerine ekledi.Global Öğretmen Ödülü listesini ise Microsoft’un kurucusu Bill Gates açıkladı.İşte bir Türk Öğretmeninin de isminin geçtiği o liste Bill Gates tarafından şöyle duyuruldu.