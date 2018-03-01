Gülpınar, Kan Davalı Aileleri Barıştırdı

Siverek'te 45 sene öncesine dayanan bir husumet sonucu Kejan aşiretine mensup Aslanalp ve Çelik aileleri arasında başlayan kan davasını bitirmek üzere ilçeye gelen Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, iki ailenin önde gelenlerini bir araya getirerek yarım asra yakın süren kan davasını sona erdirdi.Kan davasını sona erdiren aileler, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın katılımıyla, ilçe merkezindeki bir düğün salonunda bir araya geldi. Husumetli ailelere mensup kişiler tekbirler eşliğinde el sıkışarak barıştı ve hep beraber barış yemeği yedi.Hayırlı bir işe hep birlikte vesile olduklarını belirten Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, şunları kaydetti:dedi.Barış yemeğinde AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik, yönetimi ile her iki aileye mensup çok sayıda kişi hazır bulundu.