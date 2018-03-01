Gülpınar, Kan Davalı Aileleri Barıştırdı

Kan davasını sona erdiren aileler, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın katılımıyla, ilçe merkezindeki bir düğün salonunda bir araya geldi. Husumetli ailelere mensup kişiler tekbirler eşliğinde el sıkışarak barıştı ve hep beraber barış yemeği yedi.
Hayırlı bir işe hep birlikte vesile olduklarını belirten Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, şunları kaydetti:
“Her iki aile arasında tabii çok uzun yıllar öncesinde yaşanmış bir olaydı bu, Allah bu tür acıları, bu tür olayları bir daha yaşatmasın. Özelikle böyle akraba aileler arasında olan bu olaylar çok daha zor oluyor. Ama şimdi bazı sebeplerden dolayı yarım kalmış bir işi, şimdi hep birlikte tamamına erdireceğiz. Allah bu barışta emeği geçen herkesin hayrını kabul etsin. Özelikle Kejan aşiretinin önde gelen isimlerinden ve muhtarımız Mahmut Atilla beye de teşekkür ediyorum, gerçekten onun da emekleri bu barışta çoktur. Allah hepinizden razı olsun” dedi.
Barış yemeğinde AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik, yönetimi ile her iki aileye mensup çok sayıda kişi hazır bulundu.
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