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Bu haber 01 Mart 2018 00:37:53 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da da Hayata Geçirilecek mi?,Arızalar En Aza İndirilecek...

Dicle Elektrik Dağıtım, Mardin’in merkez Artuklu ilçesindeki havai iletim hatlarının tamamını yeraltına alıyor. Daha önce PTT, Kültür ve Barış caddelerindeki elektrik iletim hatlarını 4 milyon 912 bin liralık yatırım ile yeraltına alan Dicle Elektrik, şimdi de Vali Ozan caddesindeki hatları 2 milyon 600 bin lira harcayarak yeraltına alıyor.

Urfa'da da Hayata Geçirilecek mi?,Arızalar En Aza İndirilecek...

Dicle Elektrik Dağıtım, Mardin’in merkez Artuklu ilçesindeki havai iletim hatlarının tamamını yeraltına alıyor. Daha önce PTT, Kültür ve Barış caddelerindeki elektrik iletim hatlarını 4 milyon 912 bin liralık yatırım ile yeraltına alan Dicle Elektrik, şimdi de Vali Ozan caddesindeki hatları 2 milyon 600 bin lira harcayarak yeraltına alıyor.

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışma ile Vali Ozan caddesinde 2 kilometre alçak gerilim ve 11 kilometre orta gerilim kablosu döşenecek. Ayrıca enerji dağıtımı için söz konusu yatırım bölgesinde ikisi 1.000’er kVA biri ise 630 kVA gücünde olan 3 trafo tesisi kurulacak. Trafo tesisleri arasında kurulacak ring bağlantısı sayesinde ise olası arızalardan etkilenen müşteri sayısı an aza indirilecek.

‘Tek İsteğimiz Enerjinin İsraf Edilmemesi’

Şirket olarak teknolojik altyapıya büyük önem verdiklerini aktaran Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, “Enerji kalitesini yükseltmek için iletim hatlarını yer altına alarak, trafoları da yeniliyoruz. Bu çalışma ile enerji güvenliği ve şebekede güç artışı sağlarken, görüntü kirliliğini de ortadan kaldırıyoruz. Büyük fedakârlıklarla bu yatırımları gerçekleştirirken vatandaşlarımızdan tek istediğimiz enerjiyi israf etmeden kullanmalarıdır.’’ dedi.

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