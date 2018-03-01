Urfalının Bir Projesine Daha İptal Kararı...

Urfalı Melih Gökçek'in dinozor maketleri ile futbolcu heykellerini kaldıran, belediye önündeki fıskiyeyi söktüren, Kanal Ankara projesini ve Ankara’daki yeni mezarlık projesini iptal eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, şimdi de Eski Başkan’ın uygulamaya koyduğu ‘Yeni nesil büfe’ buyboxları kaldırıyor.Ankara genelinde 57 tane olan ve işlek bölgelerdeki kaldırımlara konulan akıllı büfeler, vatandaşa hızlı alışveriş sağlamayı planlıyordu. Buyboxlar, Gökçek döneminde ihaleye çıkmış ve Ankaralıların hizmetine sunulmuştu. Ancak büfelerin ihale sahibi tarafından üçüncü kişilere verildiği iddiaları ve borç nedeniyle yeni başkan Mustafa Tuna, buyboxları kaldırma kararı aldı.2015 yılında 100 büfe olarak ihaleye çıkarılan ve Temmuz ayında “Mutlu tüketici. Doğru fiyat ile hızlı, hijyenik, güler yüzlü güvenilir hizmet” sloganıyla hayata geçirilen buyboxlar, Ankaranın çeşitli bölgelerinde cadde üzerindeki kaldırımlarda yer alıyordu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karukuş Candan “Kaldırımda yürümeyi engelleyen, karşıdan karşıya geçmeyi bile engelleyen büfeler bir de yeni nesil büfe ismiyle adlandırılmışlar, bize göre, yeni nesil işgaldir” diyerek tepki göstermişti.2.5 senedir Ankara caddelerinde yer alan ve mevcut eski tip büfeleri işletenlerin de tepki gösterdiği buyboxlar için kaldırılma kararı alındı. Ankara'da 57 adet bulunan buyboxlar bir bir kapatılmaya başlandı. Kapatma sebebi olarak ise buyboxların üçüncü kişilere kiralanması ve borçları gösterildi. Eski Başkan Gökçek, bir buyboxı da, Gezi olayları sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün öldüğü yere koyarak tartışma yaratmıştı. Kızılay meydanındaki, Sarısülük'ün vurulduğu yere koyulan buybox tepkiler üzerine kaldırılmıştı./Sözcü