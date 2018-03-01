Sabah Yazarından,Urfa’ya ‘İndiana Jones’, Önerisi

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Sabah Gazetesi Yazarlarından Mevlüt Tezel Bu Haftaki Yazında Urfa Göbeklitepeyi Ele Aldı.18 aydır ziyaretçilere kapalı olan Göbeklitepe, üzeri çatıyla kaplanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı.Göbeklitepe'nin yeni silueti ise sosyal medyada alay konusu oldu. 'Göbekli Arena'da herkes ayakta', 'Göbekli Arena stadyum gibi' gibi tweet atanlar oldu. Ancak 'Yine Türkler yapmıştır' diye dalga geçenler bu kez yanıldı. Çünkü çatının çizimini Alman mimarlar yapmıştı. Göbeklitepe Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmi Karul, birçok uzman arkeolog ve mimardan görüş alınarak doğal çevreye uyum, rüzgar hesabı gibi faktörler dikkate alınarak çatının yapıldığını söylüyor.Göbeklitepe'nin bulunduğu mevki yazları aşırı sıcak, kışları ise soğuk geçen bir iklime sahip. Isı farkı, yağmur ve rüzgarın da etkisiyle Göbeklitepe, zaman içinde zarar gördü. Evet, ilk bakışta stadyum çatısını andırıyor, daha estetik olabilirdi ama 6 milyon 600 bin Euro'ya yaptırılan çatının Göbeklitepe'yi çok iyi koruyacağı ortada.Artık çatıyı tartışmayı bir tarafa bırakalım, dünyanın en eski anıtsal tapınağını nasıl popüler yapabileceğimizi düşünelim.