Uydu fotoğrafları ortaya çıktı! 'İran Şam'da askeri üs kurdu'

İsrail basınında yer alan iddiaya göre, İran, başkent Şam yakınlarında bir üs daha kurdu. İsrail basınında daha önce birçok kez yer alan iddialara ilişkin fotoğraf ise ABD'li FOX News internet sitesinde yayınlandı.Fotoğrafların, batılı istihbarat kaynaklarından sızdırılan ve üsse ait olduğu iddia edilen uydu fotoğrafları olduğu ifade edildi.İran Devrim Muhafızlarının yurtdışı operasyonlarından sorumlu olan Kudüs Gücü tarafından yönetilen yeni üssü, başkent Şam'dan yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta...İstihbarat kaynaklarına dayandırılan habere göre, üste hangarlar hazır ve İsrail'i vurabilecek kapasiteye sahip füzelerle donatılmış. Bu üsse benzer bir başka üsse ait uydu fotoğrafları geçtiğimiz sene İsrail basını tarafından ortaya çıkarılmıştı.Şam'ın hemen güneyindeki üs, Aralık ayında İsrail tarafından karadan karaya füzelerle imha edilmişti.Suriye'de rejimin yanında yer alan İran'ın bölgede gittikçe artan askeri varlığı konusundaki endişeleri Amerikan komuta kademesi uzun süredir dile getiriyor.