'Zina yaptı' diye onlarca erkek tarafından...

Terör örgütü IŞİD, Afganistan'ın Horasan bölgesinde zina yaptığı iddia edilen bir erkeği kalabalığa recm etttirdi.Recm edilen adamın topluluk tarafından taşlandığı dakikalar terör örgütünün medya kanadı Amaq tarafından yayınlandı.Görüntüler, sosyal medyada da birçok terör gözlemcisi sayfa tarafından paylaşıldı.