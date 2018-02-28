Eskort kız: Konuşursam hepsi yanar!

Rusya'da son olarak ünlü bir siyasetçi ve milyarderin yatında çektiği video ile skandal yaratan Belaruslu eskort Anastasya Vaşukeviç, ABD'li gazeteci ve yetkililere Tayland hapishanesinden seslendi: "Beni buradan kurtarın, itirafçı olayım. Elimde Başkan Trump ile ilgili kritik bilgiler var. ABD-Rusya soruşturmasında bu bilgileri verebilecek tek tanık benim."Anastasya Vaşukeviç haberlerine tüm dünya gibi Türkiye'deki okurlar da son dönemde aşina oldu. Nastya Rybka takma adını kullanan Vaşukeviç, geçen yıl Moskova'nın göbeğinde ulu orta cinsel ilişkiye girmiş, bir hafta hapiste kalmıştı. Bu yıl başında ise Vaşukeviç'in bu kez bir yatta çektiği görüntüler dünya medyasında haber oldu. Vaşukeviç videoda Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı Rus oligark Oleg Deripaska ile birlikte samimi pozlar veriyordu. Üstelik aynı yatta Başbakan Yardımcısı Sergei Prikhodko'nun da olduğu videoda görülüyordu.Vaşukeviç'in, Rusya'da Putin muhalifi bir iş adamı olan Alex Lesley'nin yönlendirmesiyle, iktidar yanlısı oligark ve siyasetçileri baştan çıkarmayı amaçlayan bir "bal tuzağı" kurduğu iddia edildi. Kadının 2016'da çektiği yat görüntülerini sosyal medya hesabında bulup gündeme taşıyan isim de muhalif siyasetçi Aleksey Navalniy'di.Anastasya Vaşukeviç bugün bir kez daha gündemde. ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post'ta "Vaşukeviç, Tayland'ın tatil cenneti Pattaya'da altında fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınıp hapishaneye konuldu." Gözaltında ve cezaevi yolunda Instagram paylaşımlarını sürdüren ve NBC kanalıyla bir röportaj yaptığını da belirten Vaşukeviç, Tayland'dan kurtarılması halinde itirafçı olup ABD'li gazeteci ve yetkililere kritik bilgiler verebileceğini iddia etti.Vaşukeviç Instagram'da yaptığı son canlı yayında şu ifadeyi kullandı: "Rusya ile ABD seçimleri konusundaki soruşturmada tek tanık ve kayıp halka benim. Deripaska, Prikhodko, Manaford ve Trump'tan oluşan uzun zincirdeki kayıp halka... ABD istihbarat servislerinden güvenliğime dair bir garanti almak karşılığında ve Tayland hapishanesinden kurtarılmak karşılığında Amerika'ya, Avrupa'ya veya bir başka ülkeye gerekli bilgiyi sağlamaya hazırım."ABD'li ve Rus yetkililer ile iddialarda ismi geçen diğer kişilerden Vaşukeviç'in sözleriyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. ABD'de Trump muhalifleri, Trump'a bağlı isimlerin Ruslarla seçim kampanyası boyunca temas kurup sonuçlara etki ettiğini ve ulusal güvenliği riske attığını savunuyor. Rusya'daki Putin muhalifleri ise oligarkların güçlü siyasetçileri rüşvete bağladığını, eskortların da bu düzenin bir parçası olduğunu iddia ediyor.