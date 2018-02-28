ŞUTSO'da seçim tarihi belli oldu

ŞUTSO’da organ seçimleri 08 Nisan 2018 Pazar günü 08:00 - 17:00 saatleri arasında H.Sebiha Özlek Anadolu Lisesi ile Ziyaeddin Akbulut Ortaokulu’nda gerçekleştirilecek.Yapılan basın toplantısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Demirkol, bugüne kadar yaptıkları tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Başkan Demirkol basın toplantısında şunları kaydetti: “Değerli basın mensubu arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, Biliyorsunuz, 02 Eylül 2016 günü itibariyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, Ticaret ve Sanayi Odası’nda karar ve imza yetkilisi olarak işleri yürütmek üzere, üç kişilik kayyum heyeti olarak görevlendirildik.Ben, Hasan Fehmi Hayırlı ve Mehmet Emin Bayaslan’dan oluşan Kayyum Heyetimiz, görevlendirildiğimiz günden itibaren, bilgilendirme toplantılarından tanıtımlara, tüccar ve sanayicilerin problemlerinin çözüme kavuşturulmasından, eğitimler, konferanslar ve coğrafi işaret başvurularına kadar, İlimiz ve üyelerimiz için, mesai mefhumu ve maddi bir çıkar gözetmeden, özveri ile çalışmalarda bulunduk. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ve memleketimizi imtina göstermeden tüm platformlarda temsil etme gayretinde olduk.Değerli basın mensupları, Şimdi müsaadelerinizle göreve geldiğimiz günden bu güne, odamız ve ilimiz adına gerçekleştirdiğimiz, önemli çalışmaları başlıklar halinde sizlerle ve sizlerin aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.Yaptığımız Çalışmalar; Tüccar ve sanayicilerimizin problemlerinin çözüme kavuşturulması çalışmaları. Konferanslar ve bilgilendirme toplantıları, coğrafi işaret başvuruları. İhtiyaç sahibi 1400 öğrenciye yaklaşık 55 bin 500 TL’lik ayakkabı ve mont yardımı. 7 – 14 yaş grubundaki çocukları için, toplam 30 bin TL tutarında, giyim yardımı. Üyelerimizin Odamıza ait, geçmiş yıl aidat ve munzam aidat borçları ödeme kolaylığı. 3 Milyon lira yatırılarak 30 milyon lira tutarındaki "Nefes Kredisi" uygulaması. "Urfa Gümrük Defterleri” ile “NABİ’den Berceste Beyitler” isimli çalışmalarımız. Meclis Üyelerimize yönelik, "Liderlik ve Vizyoner Kimlik" konulu eğitim programı. Personele “ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” eğitimi. Üyelere Yönelik, “Dış Ticaret’te İstihbarat’’ konulu eğitim. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, ŞUTSO ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında Eğitim Alanlarının Kalitesinin Yükseltilmesi amacıyla 60 okulun boyanması iş birliği protokolü. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO), Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizesi ile başlatılan “Eyyübiye Okuyor” projesine 3100 kitap ile destek. EMİTT Fuarı İşbirliği ve fuara maddi destek. Odamız organizasyonu ile Şanlıurfalı iş adamları ve sanayicilerin, Dubai’ye fuar ziyareti ve iş gezisi. Şanlıurfalı iş adamları ve sanayicilerin, Eskişehir’e teknik inceleme ve iş gezisi. Yerli otomobil üretim alanının, Kocaeli, Bursa, İstanbul’a hapsedilmemesi açıklaması. Kadın Girişimci Yönetici Okulu ve Kız Kardeşim Projesi İşbirliği. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası personel ve aileleri, kültür gezisi organizasyonu.Yürüttüğümüz ve planlanarak altyapısını oluşturduğumuz çalışmalar; Şanlıurfa Eğitim Geliştirme Vakfı’nın (ŞEGEV) kurulması (yürütülüyor). Gıda OSB’nin kurulması (yürütülüyor). İnşaat, Mimari ve sanayi üretimlerinde Sanal Gerçeklik Uygulama Projesi (yürütülüyor). Yenilenebilir Enerji İhtisas bölgesi projesi (değerlendirme aşamasında). Şanlıurfa’daki İşletmelerinin İhracatta Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi (Planlama aşamasında). Yaş Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği Kümelenme Yol Haritası Hazırlanması Projesi (Planlama aşamasında). Şanlıurfa Tekno Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (Planlama aşamasında).Odamız tarafından Şanlıurfa Çiğköftesi, Urfa Biyanbalı, Urfa Eşkilisi, Urfa İsot Çömleği, Urfa Frenk Çömleği, Urfa Haşhaş Kebap, Urfa Üzlemeli Pilav, Urfa Şıllık Tatlısı, Urfa (Şanlıurfa) Pencer (Pazı) Boranısı, Urfa Zerdesi, Urfa Açık Ekmeği, Urfa Yumurtalı Köfte, Urfa Ciğer Kebabı, Urfa Lebeni Çorbası, Urfa (Şanlıurfa) Sukabağı ile birlikte 15 ürün ilimiz adına tescilletilmişti. Ayrıca, bugün itibari ile odamızın tescil çalışmalarını yürüttüğü yöresel 8 ürün ilan aşamasında, 7 ürün ise Türk patent ve Marka Kurumu’nda inceleme aşamasındadır.Değerli basın mensupları, Eğer bir erteleme olmazsa önümüzdeki nisan ayı itibari ile tüm Türkiye’de oda ve borsaların organ seçimleri yapılacak. Biz de Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Haliliye İlçe Seçim Kurulu’na yaptığımız başvuru neticesinde 08 Nisan 2018 Pazar gününe seçim tarihi aldık. Bu tarihte, 08:00 - 17:00 saatleri arasında H.Sebiha Özlek Anadolu Lisesi ile Ziyaeddin Akbulut Ortaokulu’nda organ seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. 8302 faal üyemizden 5937’si yasalar gereği oy kullanabilecek. Ayrıca 2449 üyemiz ise askıdadır. Askıda olan üyelerimiz 07 Mart 2018 mesai saati bitimine kadar vergi dairesinden faal olduklarını gösterir mükellefiyet belgesi ile Odamıza gelip var olan tüm borçlarını odamız veznesine ödemeleri halinde, Seçim listesine girebileceklerdir. Seçim ile ilgili tüm detayları www.sutso.org.tr adresli web sitemizde paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz. Üyelerimizi sitemizi de takip etmeleri konusunda bilgilendirmiş olalım. Seçimde katılımın yoğun olmasını bekliyoruz. Umuyoruz ki, ilimize ve memleketimize hayırlısı olsun. Gelecek yeni yönetime başarılar diler, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.”