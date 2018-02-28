Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Girdi...

Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Endoskopi ünitesi kurulduğu günden belli vermiş olduğu hizmetlerle özellikle Çocuk hastalarımızın il dışı Endoskopi ihtiyacı giderilmiş olup yetişkin hastalarda da isteğe bağlı olarak işlemler yapılmaktadır.

Şanlıurfa ili olarak Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesinde anestezi ekibi ile birlikte işlemler hasta uyutularak yapılmakta olup. İşlem sonrası gözlem odası takibi bitiminde taburculuk bilgilendirmesi yapılarak ve işleme ait sonuç raporu verilerek hastalar taburcu edilmektedir.

Yetişkin hasta kabulüne de başlayan üniteye Bronkoskopi hizmetleri de eklenmiştir.

Serviste 2 Endoskopi,1 Bronkoskopi,1 Çocuk gözlem, 1 Yetişkin gözlem1 Dezenfeksiyon odasında aktif olarak hizmet verilmekte.

İlgili doktor tarafından birime gönderilen hasta ve yakınlarına işleme hazırlıkla ilgili bilgilendirme yapılmakta ve işleme uygun olan hastalara hizmet verilmektedir.

Acil vakalarda hasta en kısa sürede yapılacak işlem için birime kabul edilmektedir.

Endoskopi biriminde uygulanan hizmetler;

• Peg Uygulaması ( Mide Besleme Tüpü )

• Gastroskopi

• Kolonoskopi

• Biyopsi Alma

• Koterle Polip Çıkarma

• Skleroterapi İğnesi İle Müdahale Etme

• Özafagüs Varis Kanamalı Hastalarda Bantligasyon Uygulama

• Bronkoskopi İşlem Ve Müdahaleleri Yapılmaktadır.

• 2 Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı

• 1 Dahiliye Gastroenteroloji Uzmanı

• 1 Cerrahi Gatroenteroloji Uzmanı

Göğüs hastalıkları uzmanlarımız ve Genel cerrahlarla hastalıklarına gerekli işlem ve müdahaleleri birimin de uygulanmaktadır. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Endoskopi ünitesi olarak Şanlıurfa’ya hizmet vermekte.