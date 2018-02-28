Viranşehir'de Tezekler İçin Harekete Geçildi...

Viranşehir’de halk sağlığına önem veren Viranşehir Belediyesi, çevreye kötü koku veren ve halkı rahatsız eden hayvansal atıkların ( Tezek ) kaldırılması için harekete geçti.

Daha önce bir çok kez hayvansal atıkların cadde ve sokaklara dökülmemesi yönünde kapı kapı dolaşıp vatandaşlara uyarılarda bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak bir şikayeti değerlendirerek çevreye kötü koku verdiği gerekçesiyle Hürriyet mahallesi 410. sokakta bulunan hayvansal atığın kaldırılması için çalışma başlattı.



Her alanda halk sağlığı ile mücadelesini sürdüren Viranşehir Belediyesi, halkın talep, istek ve şikayetlerini dikkate alarak başlattığı çalışma kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün desteği ile 410. Sokakta bulunan hayvansal atık kaldırıldı.



Konu ile ilgili halkın duyarlı olup cadde ve sokaklara hayvansal atıkların atılmaması yönünde uyarılarına devam eden Zabıta ekipleri, olası bir durum karşısında cezai işlem uygulanacağını kaydetti.