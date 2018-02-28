Haluk Levent İstedi, Ekinci Kayıtsız Kalmadı

Sanatçı Haluk Levent bir süredir Genel Başkanlığını yaptığı Anadolu Halk ve Barış Platformu sayesinde yardıma muhtaç olan binlerce kişiye yardım elini uzattı.Urfa’da da bir ekibi bulunan AHBAP ile şehrimizde yardıma muhtaç insanlara yetişmek için defalarca çağrıda bulunup yardımda bulunmaya vesile olan Haluk Levent, sosyal medya üzerinden derneğe gelen istatistikleri yayınladı.Levent yayınladığı yazıda, “Gelen istatistiklerde en fazla yardım isteği olan şehirler Silopi, Şırnak, Yüksekova, Mardin, Diyarbakır, Urfa... Çocuklar hastalıklarla boğuşuyor. Ailelerimizi tespit ettik. Oradaki belediyelere bir çağrım var. Ben konser vereyim siz tedavi paralarını bu ailelere dağıtın. Var mısınız?” çağrısında bulundu.Bu çağrının üzerine Eyyübiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ekinci kayıtsız kalamadı. Haluk Levent’in çağrısına “Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi olarak biz de varız” dedi.Ekinci’nin “Biz de varız” cevabının üzerine AHBAP, Urfa’da yardıma muhtaç olanları Eyyübiye Belediyesi’ne bildirerek, Haluk Levent’in vereceği konser gelirleri ile ortaklaşa yardımda bulunacaklar.