ŞAPADER Geleceğin Aşçılarına Eğitim Verecek

Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneği yaptığı açıklama ile Urfa’da geleceğin aşçıları ve pastacıları olarak gördüğü öğrenciler ile çalışma başlatacaklarını bildirdi.Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ŞAPADER) arasında yapılan protokol ile Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik aşçılık ve pastacılık eğitimi vereceklerini açıklayan ŞAPADER işlerinde emin adımlarla ilerliyorlar.faaliyetlerini çığ gibi büyütürken hem ülke hem de Urfa adına yaptıkları işlerle adından sıkça söz ettirmeye devam edecek olan ŞAPADER imzaladıkları protokol ile birlikte de öğrencileri yemek ve Gastronomisi yarışmalarına hazırlayacak, Şanlıurfa mutfağı konusunda eğitimler yarışmalar düzenleyecekler.Konu hakkında yaptığı açıklamada ŞAPADER Başkanı Yılmaz Ede, “Gastronomi Kültür ve Turizm Şehri Şanlıurfa'nın Eğitim Alt Yapısını Güçlendiriyoruz.. Şanlıurfa Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ile eğitimde iş birliği protokolü imzaladık.” dedi.ŞAPADER’e Urfa adına yaptıkları faaliyet ve projelerinde başarılar diliyor, Urfa.com Ekibi olarak çalışmalarında kendilerini desteklediğimizi ve yakın takipçileri olduğumuzu büyük mutlulukla bildirmek istiyoruz.