Urfa Sabaha Karşı Sallandı...

Bu haber 28 Şubat 2018 14:17:44 Tarihinde eklenmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bugün saat 05.12'de meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, ONCUL-AKCAKALE (SANLIURFA) olarak açıkladı. Yerin 10.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.