Urfa Çiftçisi Ne Kadar Destekleme Alacak?

Çiftçi Kayıt Sitemi'ne (ÇKS) kayıtlı Urfa çiftçisi 2018'de buğday ve arpa için dekar başına 19 lira destek alacak.Bakanlar Kurulu’nun 26 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre, mazot, yem bitkileri, bakliyat ürünleri ve hayvancılıkta destekler artırılırken, prim desteklerinde bakliyat ürünleri dışında herhangi bir artış yapılmadı. 2017 üretim yılında kaldırılan besilik hayvan kesim desteği 2018’de yeniden uygulanacak.MAZOT DESTEĞİNDE ARTIŞMazotta ürün bazında destek artışı sağlanırken, gübre desteği geçen yıl olduğu gibi dekar başına 4 lira sabit kaldı. Pamuk ve çeltik üretenler en yüksek oranda mazot desteği alacak. Bakanlar Kurulu Kararı’na göre 2017 üretim yılında pamuk ve çeltikte dekar başına 37 lira 36 kuruş olan mazot desteği 2018 üretim yılında 40 lira olarak belirlendi. Dekar başına 4 lira gübre desteği ile birlikte pamuk ve çeltik üreticileri toplamda 44 lira destek alacak.Yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır ve patates için çiftçilere dekar başına 19 lira mazot ve 4 lira gübre olmak üzere dekara 23 lira ödenecek. Buğday,arpa,çavdar,yulaf ve tritikale üretenlere dekar başına 15 lira mazot,4 lira gübre olmak üzere 19 lira, aspir üreticilerine 12 lira mazot ve 4 lira gübre desteği, nohut,mercimek ve kuru fasulyede dekar başına 14 lira mazot 4 lira gübre, fındık,yem bitkileri, çay, soğan, kanola ve havza modeli kapsamındaki 21 ürünün dışındaki diğer ürünlere ise dekar başına 10 lira mazot 4 lira gübre olmak üzere 14 lira ödeme yapılacak. Tarlasını ekmeyip nadasa bırakanlara ise dekar başına 6 lira mazot desteği alacak.Alan bazlı destek kapsamında asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde her 50 dekar araziye kadar bir toprak analizi için Toprak Analiz Laboratuarlarına 40 lira ödeme yapılacak. Fındıkta ise geçen yıl olduğu gibi dekar başına 170 lira ödeme yapılacak. 15 lirası mazot desteği, 4 lirası ise gübre desteği olacak. Pamuk için ise toplam 40 lira tarım desteği alacaklar. Mazot fiyatlarında artış olması durumunda destekleme fiyatlarında değişikliğe gidilebilecek. Toprak analiz desteği ise 50 dekarın üstünde tarım arazilerinde her 50 dekara kadar Toprak Analiz Laboratuvar’a 40 lira olarak yapılacak.Organik tarım için ise desteklemeler kategorilere göre dekar başına 10 ila 100 lira arasında değişiyor. Hayvancılık destekleri ise 4 ay ve üzeri buzağı için 350 lira, malak için 150 lira olarak belirlendi. Soy kütüğüne kayıtlı buzağı için ise 500 lira, malak için 400 lira olacak.2018 yılında yapılacak tarım destek ödemelerine ilişkin henüz herhangi bir tarih belirtilmedi. Ancak geçen yıldan yola çıkılarak bir tahmin öngörülüyor. 2017 yılında Şubat ve Nisan ayları arasında kişinin TC. kimlik numarasının son harfi baz alınarak yapılan ödemeler Ziraat Bankası tarafından yapılmıştı.Bu yıl da, geçtiğimiz yıl gibi Ziraat Bankası tarafından; TC Kimlik Numarası 0 ile bitenler için 31 Mart 2017, TC Kimlik Numarası 2-4 arasında bitenler için 07 Nisan 2017, TC Kimlik Numarası 6-8 arasında bitenler için ise 14 Nisan 2017 tarihinde ödenmesi öngörülüyor.Tüm detaylara aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz “2018 Yılında Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”dan öğrenebilirsiniz.