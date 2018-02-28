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Bu haber 28 Şubat 2018 00:36:56 Tarihinde eklenmiştir.

Poyraz Ateşi Son Dörtlükte Galip Geldi...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Valilik koşusunda derece elde eden yarış at sahiplerine ödüllerini verdi.

Poyraz Ateşi Son Dörtlükte Galip Geldi...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Valilik koşusunda derece elde eden yarış at sahiplerine ödüllerini verdi.

Şanlıurfa yarış sezonu içerisindeki en önemli mücadelelerden biri olan Vali Koşusu, 26 Şubat Pazartesi akşamı, Şanlıurfa Hipodromunda gerçekleşti.

Keyifli bir mücadelenin yaşandığı 2018 yılı Şanlıurfa Vali Koşusunu (Açık-A3/DHT) Mehmet Şimşek’in sahibi olduğu, Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 5 yaşındaki al erkek safkan Poyraz Ateşi adlı at, jokeyi Vedat Demir idaresinde kazandı. 8 Koşu aranın ardından birinciliğe uzanan safkan, son olarak 14 Mart 2017 tarihinde Adana Yeşiloba Hipodromunda katıldığı mücadeleyi Ahmet Çelik idaresinde kazanmıştı.

Kum pistte 2000 metre mesafe üzerinden gerçekleştirilen, birincilik ikramiyesi 80 bin TL olan ve 4+ yaşlık 12 safkan Arap atının birincilik mücadelesi verdiği 2018 yılı Şanlıurfa Vali Koşusunda, kazanan Poyraz Ateşi isimli safkanın ardından ikinciliği jokeyi Ferit Yardımcı ile bu önemli koşuya katılan Dizdar Bey elde ederken, son atakları ile Lider Efe, jokeyi Halil Polat ile üçüncü oldu.
Koşu sonrası düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın sahibi adına Ali Şimşek’e kupasını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin verdi.

Törene, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Çakmaklı ve Şanlıurfa Hipodrom Müdürü Mehmet Kazoğlu katıldı
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