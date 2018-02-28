Şanlıurfaspor'dan,Şanlı Taraftara Teşekkür...

Daima yanımızda olan, desteğini her zaman sergileyen büyük taraftarımız; bugun oynadığımız önemli Kırklarelispor maçına da hafta içi olmasına rağmen büyük ilgi göstererek, şampiyonluk hedefimizde en büyük gücümüz olduklarını bir kez daha ortaya koymuştur. Onların desteği ile bir kritik maçı daha galibiyetle kapatmanın sevincini yaşarken, taraftarlarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür eder ve önümüzdeki maçlarda da aynı desteğin devam etmesini temenni ederiz. Bu galibiyetten dolayı teknik heyet ile futbolcularımızı da kutlar, başarılarının devamını dileriz.
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