Göbeklitepe'ye Pazar Çatısı...

Koruma çatısı projesi nedeniyle 2 yıla yakın bir süre ziyaretçilere kapalı kalan Göbeklitepe bir süre önce sessiz bir şekilde açılmıştı.Göbeklitepe'nin yeni çatısını estetik bulan da var bulmayan da..Profesyonel Turizm Rehberi Kemal Şendikici, UNESCO Geçici listesinden Asıl Listeye alınmak açısından son derece önemli olan bu projeyi eleştiren isimlerden biri... Şendikici'ye göre, tarihsel ve arkeolojik görünüme yakışmayan bir AVM ve Pazar yeri çatısı görüntüsü oluştu ve estetik görünmüyor.Şendikici'nin bu konudaki yorumu şöyle: