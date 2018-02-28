Göbeklitepe'ye Pazar Çatısı...

Göbeklitepe'nin yeni çatısını estetik bulan da var bulmayan da..
Profesyonel Turizm Rehberi Kemal Şendikici, UNESCO Geçici listesinden Asıl Listeye alınmak açısından son derece önemli olan bu projeyi eleştiren isimlerden biri... Şendikici'ye göre, tarihsel ve arkeolojik görünüme yakışmayan bir AVM ve Pazar yeri çatısı görüntüsü oluştu ve estetik görünmüyor.
Şendikici'nin bu konudaki yorumu şöyle:
''Keşfedilmesi ile Anadolu'nun kadim tarihinde büyük çığır açan, Göbekli tepe höyüğü, koruma çatısı inşaatı, çevre düzenlemesi nedeniyle uzun bir süre ziyarete kapalıydı ve geçtiğimiz günlerde tekrar müze olarak ziyarete açıldı
Höyük, Anadolu'nun 8000 yıllık tarihini keşfiyle bir anda 12.000 yıla çıkartan tarihi ve arkeolojik bir hazine ve yaşlı dünyanın en eski ibadethanesi.
Göbekli tepe, dünyanın en eski tapınağı olarak yüce Anadolu'ya çok yakışıyor ve bugünlerde ziyaretçileri ile yıllar sonra tekrar buluşuyor.
KLAUS'UN ANISI HEP YAŞATILMALI
Alman arkeolog rahmetli Prof.Klaus Schmitd'in yıllarını burası için harcaması ve dünyanın en eski tapınağını yıllarca gün yüzüne çıkarmak için ortaya koyduğu çaba ve tüm dünyaya tanıtması gerçekten unutulmaz. Bu bilim adamının adı ve anısı hep yaşatılmalı.
Göbekli tepe bugün hak ettiği ilgi ve korunmaya sahip. Ören yerinin tam üstüne bulunduğu tüm alanı kaplayan bir koruyucu çatı yapı ve yürüyüş yolu yapılmış, basında yayınlanan fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla. Çevresine ise müze mantığına uygun bir şekilde bir çevre düzenlemesi yapılmış olsa da devasa koruma çatısının hiç estetik görünmediği şeklinde eleştirenler çoğunlukta. Bazı rehber meslektaşlarımıza göre; Göbekli tepe'nin güneşin batışı sırasında aldığı görüntü, o mistisizmi, sabah erken saatlerdeki hissiyatı kayboldu gitti maalesef. Ve tarihsel ve arkeolojik görünüme yakışmayan bir AVM ve Pazar yeri çatısı görüntüsü var, bu da tarihi ve arkeolojik bir alan için hiç estetik görünmüyor.
CAM FANUS HOŞ OLURDU
Peki, bu koruma şekli; devasa bir şeffaf CAM FANUS olsa nasıl olurdu acaba? Hem koruma hem de görünüm açısından bence hoş olurdu. LOUVRE çatısı gibi. Öte yandan, birinci derece SİT alanı olan bölgede nasıl oluyor da büyük bir çatının temel kazısı açıldı ve içine ayaklar için zemin betonu döküldü, öteki türlü fırtına ve rüzgarda bu çatı uçar. Arkeolog arkadaşlar cevaplasın lütfen.
Efes'te yamaç evler için yapılan dev çatı konstrüksiyonu sanki daha iyi dizayn edilmişti ama Göbekli tepe'de bir PAZAR yeri çatısı görünümü var ancak koruma altına alınması ÇOK ÖNEMLİ bu nedenle bu çatı modeli bile yine de içimizi rahatlatıyor diyelim.
Urfa Göbekli tepe höyüğü bölgesi sıcak bir bölge. Kışın ise çok kar, yağmur ve rüzgarlı bir iklimi yok ama yine de doğal şartlardan dolayı Tapınağın içindeki dolmenler mutlaka zarar görüyorlardı. İlk kazılar döneminde gezi parkuru bir ahşap yürüme köprüsü şeklinde düzenlenmişti tabii ki höyüğün içine girmeden ortaya çıkan eserleri görebiliyordunuz.
En son 2010 yılında gittiğimde National Geography ekibinin höyük çukuru içine ekipmanlarla girip dergi için fotoğraflar çektiklerini hatırlıyorum. Çok kısa süre de Göbekli tepe tanındı ve hak ettiği ünü kazandı. Çünkü dünya insanlık tarihini değiştiren bir buluş ve Göbekli tepe bugün, Unesco Dünya Mirası Aday listesinde ve yakında hak ettiği asil listeye kesinlikle girecektir.''
Kaynak: turizmhaberleri.com
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