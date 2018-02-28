Tatlıses İsyan Etti,Bu hainlere...

İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:"Her gün okuduğum, haberlerde izlediğim çocuklara uygulanan tecavüzden ve şiddetten dolayı insanlığımdan soğudum. Bu gidişle bu hainlere soyağacı lazım değil, darağacı lazım..."