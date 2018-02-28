Urfa İçin Büyük Projeler Yolda...!

DSİ, Şanlıurfa iline yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Şanlıurfa’da tarımın gelişmesindeki etkenlerden en önemlisi ise su yapılarıdır.

“Şanlıurfa’ya 2 Baraj ve 4 Gölet İnşa Ettik”

Şanlıurfa’nın münbit topraklarını sulamaya açmak için son 15 yılda, 2 Baraj ve 4 Gölet inşa edildi. Siverek Külhan Barajı ve Viranşehir Nohutlu Barajı 2015 yılında hizmete alındı. İçlerinde Taşbasan Depolaması, Siverek Çamurlu Gölet’inin olduğu 4 Gölet’i tamamlayarak hizmete aldık.

“4 Baraj ve 3 Gölet İnşaatı Devam Ediyor”

Siverek ilçesinde Taşıkara ve Narlıkaya Barajları, Birecik ilçesinde Mezra ve Karakız Barajları ve Siverek ilçesinde 3 adet Gölet’in inşaat çalışmaları devam etmektedir.

“GAP’la Türkiye Kazanıyor, Şanlıurfa Kazanıyor”

Bölgenin kalkınması, vatandaşların refah seviyelerinin yükseltilmesi, işsizliğin azaltılması, terör hadiselerinin azaltılması adına bölgenin makus talihini değiştirecek Güneydoğu Anadolu Projesi hız kesmeden devam ediyor.

GAP’ın en önemli illerinden biri de Şanlıurfa’dır. Son 15 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 2 milyon 590 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 936 milyon TL zirai net gelir artışı sağladık.

Yakın bir gelecekte Şanlıurfa’yı ülkemizin ve Dünya’nın önemli bir gıda üretim üssü haline getirmek için sulama yatırımlarını gece gündüz devam ettiriyoruz.

“Şanlıurfa’dan Mardin’e Nehir Akıyor”

Şanlıurfa - Mardin Ana Kanalı, adeta bir sun’i nehirdir. 221 km uzunluğundaki ana kanalın debisi 200 m3/sn olup, Kızılırmak Nehrinin Mart ayı debisine eşittir. 221 km uzunluğundaki bu kanal 161 km’lik Süveyş Kanalından daha uzundur.

“Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi”

Atatürk Barajından alınan su, terfi merkezi, ana kanallar ve Dünyanın sayılı dev sulama tüneli ile ovaya aktarıldı ve hasret sona erdi. Proje Suruç ilçe merkezi ve 134 yerleşim yerine ait toplam 950.970 dekar arazinin sulanmasını kapsamaktadır. Projenin toplam maliyeti 2,2 milyar TL.

Bugün itibariyle projenin %60’ı olan 562.950 dekar arazinin şebekesi tamamlanarak sulamaya açılmıştır. Böylece Suruç ilçe merkezi ve 105 yerleşim yerinin zirai arazileri suya kavuşmuştur.

Sulanan bu arazilerle çiftçilerimiz 2017 yılında 930 milyon TL zirai gelir sağlamış olup, bu rakama hükümetimizin sağladığı zirai destekler ilave edildiğinde toplam 1,1 milyar TL Suruçlu Çiftçilerin cebine girmiştir. Buda sulamanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

“1.275.000 Dekar Araziyi Sulayacak Tesislerin İnşaatı Devam Ediyor”

Şanlıurfa’da sulanan arazileri arttırarak bölgenin ve ülkemizin kalkınması için çok önemli projelerin inşaatları devam etmektedir. İnşaat çalışmaları devam eden sulama tesisler ile 1.275.000 dekar münbit arazi sulamaya açılacaktır.

“Şanlıurfa’nın İçme suyu Meselesini Kökünden Çözdük”

Şanlıurfa’ya Atatürk Barajı’ndan su götürüldü. İçme suyu arıtma tesisi, terfi merkezleri ile ana dağıtım hatları inşa edilerek, yıllık 99,05 milyon m3 içme suyu sağlanan şehrin 2025 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık.

2015 yılında da, 2. kademe içme suyu isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi inşaatlarını tamamlayarak, Şanlıurfa’nın 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık.

“Siverek’e Menba Kalitesinde İçme suyu Temin Edeceğiz”

Siverek ilçesinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için, Atatürk Barajı, baraj gölünde yapılacak olan su alma yapısı vasıtasıyla alınacak su, yeni yapılacak arıtma tesisine iletilecek. 19 köye hizmet edecek, 37 km uzunluğunda, günlük 110.000 m3 kapasiteli isale hattı yapılacak. İsale hattı ve arıtma tesisinin inşaatları devam etmektedir.



“Taşkın Koruma Tesisleriyle Halkımızı ve Toprağımızı Koruduk”

Son 15 yılda inşa edilen, 19 adet Taşkın Koruma Tesisi ile Şanlıurfa ili ve ilçelerinde 37 meskun mahalde, vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı. 1 adet Taşkın Koruma Tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor.