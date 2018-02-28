Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 28 Şubat 2018 00:06:08 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa İçin Büyük Projeler Yolda...!

Güneydoğu Anadolu Projesi hız kesmeden devam ediyor.

Urfa İçin Büyük Projeler Yolda...!

DSİ, Şanlıurfa iline yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Şanlıurfa’da tarımın gelişmesindeki etkenlerden en önemlisi ise su yapılarıdır.

“Şanlıurfa’ya 2 Baraj ve 4 Gölet İnşa Ettik”

Şanlıurfa’nın münbit topraklarını sulamaya açmak için son 15 yılda, 2 Baraj ve 4 Gölet inşa edildi. Siverek Külhan Barajı ve Viranşehir Nohutlu Barajı 2015 yılında hizmete alındı. İçlerinde Taşbasan Depolaması, Siverek Çamurlu Gölet’inin olduğu 4 Gölet’i tamamlayarak hizmete aldık.

“4 Baraj ve 3 Gölet İnşaatı Devam Ediyor”

Siverek ilçesinde Taşıkara ve Narlıkaya Barajları, Birecik ilçesinde Mezra ve Karakız Barajları ve Siverek ilçesinde 3 adet Gölet’in inşaat çalışmaları devam etmektedir.

“GAP’la Türkiye Kazanıyor, Şanlıurfa Kazanıyor”

Bölgenin kalkınması, vatandaşların refah seviyelerinin yükseltilmesi, işsizliğin azaltılması, terör hadiselerinin azaltılması adına bölgenin makus talihini değiştirecek Güneydoğu Anadolu Projesi hız kesmeden devam ediyor.

GAP’ın en önemli illerinden biri de Şanlıurfa’dır. Son 15 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 2 milyon 590 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 936 milyon TL zirai net gelir artışı sağladık.

Yakın bir gelecekte Şanlıurfa’yı ülkemizin ve Dünya’nın önemli bir gıda üretim üssü haline getirmek için sulama yatırımlarını gece gündüz devam ettiriyoruz.

“Şanlıurfa’dan Mardin’e Nehir Akıyor”

Şanlıurfa - Mardin Ana Kanalı, adeta  bir sun’i nehirdir. 221 km uzunluğundaki ana kanalın debisi 200 m3/sn olup, Kızılırmak Nehrinin Mart ayı debisine eşittir. 221 km uzunluğundaki bu kanal 161 km’lik Süveyş Kanalından daha uzundur. 

“Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi”

Atatürk Barajından alınan su, terfi merkezi, ana kanallar ve Dünyanın sayılı dev sulama tüneli ile ovaya aktarıldı ve hasret sona erdi. Proje Suruç ilçe merkezi ve 134 yerleşim yerine ait toplam 950.970 dekar arazinin sulanmasını kapsamaktadır. Projenin toplam maliyeti 2,2 milyar TL. 

Bugün itibariyle projenin %60’ı olan 562.950 dekar arazinin şebekesi tamamlanarak sulamaya açılmıştır. Böylece Suruç ilçe merkezi ve 105 yerleşim yerinin zirai arazileri suya kavuşmuştur.

Sulanan bu arazilerle çiftçilerimiz 2017 yılında 930 milyon TL zirai gelir sağlamış olup, bu rakama hükümetimizin sağladığı zirai destekler ilave edildiğinde toplam 1,1 milyar TL Suruçlu Çiftçilerin cebine girmiştir. Buda sulamanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

“1.275.000 Dekar Araziyi Sulayacak Tesislerin İnşaatı Devam Ediyor”

Şanlıurfa’da sulanan arazileri arttırarak bölgenin ve ülkemizin kalkınması için çok önemli projelerin inşaatları devam etmektedir. İnşaat çalışmaları devam eden sulama tesisler ile 1.275.000 dekar münbit arazi sulamaya açılacaktır.

“Şanlıurfa’nın İçme suyu Meselesini Kökünden Çözdük”

Şanlıurfa’ya Atatürk Barajı’ndan su götürüldü. İçme suyu arıtma tesisi, terfi merkezleri ile ana dağıtım hatları inşa edilerek, yıllık 99,05 milyon m3 içme suyu sağlanan şehrin 2025 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık.

2015 yılında da, 2. kademe içme suyu isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi inşaatlarını tamamlayarak, Şanlıurfa’nın 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık.

“Siverek’e Menba Kalitesinde İçme suyu Temin Edeceğiz”

Siverek ilçesinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için, Atatürk Barajı, baraj gölünde yapılacak olan su alma yapısı vasıtasıyla alınacak su, yeni yapılacak arıtma tesisine iletilecek. 19 köye hizmet edecek, 37 km uzunluğunda, günlük 110.000 m3 kapasiteli isale hattı yapılacak. İsale hattı ve arıtma tesisinin inşaatları devam etmektedir.

“Taşkın Koruma Tesisleriyle Halkımızı ve Toprağımızı Koruduk”

Son 15 yılda inşa edilen, 19 adet Taşkın Koruma Tesisi ile Şanlıurfa ili ve ilçelerinde 37 meskun mahalde, vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı. 1 adet Taşkın Koruma Tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor. 

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hilvan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
15 Vekilin CHP’den istifa edip İYİ Partiye geçmesinin ardından yapılan yorumlara bir yenisini de Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ekledi.
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
​CHP ve İYİ Parti ittifakı sonrası CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti.
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. Üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı Ceylanpınar'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak doğrudan çocuklara hitap eden projeler yaptıklarını kaydetti
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. CHP'li vekillerin geçişi sonrası parti Meclis'te grup kurma hakkını elde edecek.
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Afgan Aziz Ortaokulu’na ziyarette bulundu. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen TSK, hediyeler vermeyi de unutmadı.
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibinin uzun süren girişimleri sonucunda THY ile yapmış olduğu organizasyonla Harran'da gökyüzünün, denizin mavisini yalnızca televizyondan gören öğrenciler THY sayesinde gökyüzü kadar büyük, deniz kadar mavi hayallerine ulaştılar.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿