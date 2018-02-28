Taşaltın Sorunları Tek Tek Dinleyip,Not Aldı...

Eyyübiye Kampüsü Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, akademisyenlerden fakültenin sorunlarını dinleyen Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Rektörlük olarak eğitim adına engel teşkil edecek tüm sorunları ivedilikle kaldırıyoruz. Burada yapmış olduğumuz toplantının amacı; siz akademisyenlerimizin sorunlarını ilk ağızdan dinlemek ve var olan sorunlarınıza çözüm üretmektir” dedi.Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda öğretim elemanlarından gelen talepleri dinleyen Rektör Taşaltın, tüm sorulara tek tek cevap verdi. Yapılması gerekenleri not aldı.Verimli geçen toplantıya, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Avcı, Üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, Dekan Yardımcıları ve öğretim elemanları katıldı.