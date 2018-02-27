Sen Anlat Karadeniz’de ŞOK gelişme..

Sen Anlat Karadeniz 5.son bölümde; Gürcistan üzerinden Rusya’ya kaçıp özgürlüğüne kavuşacakken, Vedat’ın ellerine düşen Nefes’in çığlıklarını duyan yine Tahir olur. Nefes’le birebir hesaplaşma peşinde olan Vedat, Yiğit’i de annesinden koparıp İstanbul’a gönderir.

Tahir ve kardeşleri tam Yiğit’i bulmuşken, Nefes’in evladına kavuşmasıyla gelen mutluluğu kısa sürecektir.

Yiğit’i alıkoyan Vedat’ın şimdiki oyunu onu kullanarak Nefes’i kendine çekmektir.

Yiğit’ten Tahir ile ilgili bilgiler de alan Vedat duyduklarıyla çılgına dönecektir. Peki, Tahir kendinden çok değer verdiği Yiğit’i annesine geri getirebilecek mi? Son bölüm finalinde Mustafa’nın hamlesi herkesi şaşkına çevirdi. ‘Her şeyi senin için yaptım Tahir’ diyerek kalbine doğrulttuğu silahın tetiğini çeker.

Sen Anlat Karadeniz 6.bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Ulaş Tuna Aslantepe, İre Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu ve Sinan Tuzcu gibi isimlerin rol aldığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz 6.bölümü ile 28 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu? Nefes ve Yiğit’in Rusya’daki özgürlük hayalleri, Vedat’ın onları yakalamasıyla suya düşer. Tahir, Batum’da Nefes’ten gelecek “sağ salim vardık” haberini beklerken, Vedat, Nefes’ten oğlunu da ayırır, Yiğit’i annesinin kollarından koparıp İstanbul’a gönderir. Nefes şimdi yabancı bir memlekette yapayalnız Vedat’ın zalim ellerindedir.

Tahir ise yüzlerce kilometre öteden çok acı bir şekilde Nefes’in her çığlığına tanık olur. Nefes’in Yiğit’i kendisine emanet ettiğini duyar ve Vedat’ın silahından çıkan merminin sesiyle büyük bir karanlığın içine gömülür. Artık hayatının tek bir amacı vardır. Ölü ya da diri, Nefes’i Vedat’ın ellerinden almak ve Yiğit’i kurtarmak. Karadeniz’de ise, Mustafa kardeşinin hayatı karşılığında kaçırdığı Eyşan’la uğraşırken, Asiye hiç istemediği eltisi Mercan’a bohça götürmek zorunda kalır ve elbette Asiyeliğini yapar. Ancak çok geçmeden gelen bir mesaj, Asiye’nin yüreğinde büyük bir yangını başlatır. Kocası onu başka bir kadınla aldatmaktadır! Asiye tabancasını kaptığı gibi Mustafa’sının peşine düşer.