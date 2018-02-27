Hilvan Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Sınav Desteği

Öğrencilerin zamanlarını iyi değerlendirmesi ve sınava motivasyon sağlamaları için Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı kapsamında yapılan Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik Testi sınavının sponsorluğunu üstlenen Hilvan belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, bugün yapılan TYT sınavı öncesinde okulları ziyaret ederek sınava giren öğrencilere başarılar diledi.

Eğitim desteklerinin her zaman devam edeceğini belirten Bayık " İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile irtibat istişare halindeyiz. Amacımız ilçemiz eğitim seviyesini bir adım daha ileriye taşımak ve öğrencilerimizin bugüne kadar göstermiş oldukları başarı çıtasını daha da yükseltmektir. Bu kapsamda, Haziran ayı itibarı ile üniversiteye sınavına girecek olan öğrencilerimizin sınav motivasyonunu sağlamak ve özellikle sınav esnasında zamanlarını iyi değerlendirme bilincini yerleştirmek amacıyla çeşitli deneme sınavlarının sponsorluğunu üstlendik. Kısa adı YKS olan Yüksek Öğretim Kurumları sınavı çerçevesinde, TYT olarak adlandırılan Temel Yeterlilik Sınavı bugün Hilvan'da tüm lise 12. sınıflarda yapıldı. Yarın da aynı çerçevede AYT olarak bilinen Alan Yeterlilik Testi sınavı yapılacaktır. Amacımız, ortaöğretimde eğitim gören ve sınava girecek öğrencilerimizin öz güvenlerini kazanıp başarı elde etmelerini sağlamaktır. Sınava girecek bütün öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Deneme sınavlarının yapıldığı okul yetkilileri, eğitime sağladıkları katkılardan dolayı Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'a teşekkür etti.