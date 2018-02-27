AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Avukat Kemalettin Yılmaztekin 28 Şubat darbesinin yıldönümünde Türkiye’nin bu karanlık dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yılmaztekin yaptığı değerlendirmede; “28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlar, seçilmiş hükümete dayatılmış, koalisyon ortağı bazı milletvekilleri baskı, tehdit, şantaj ve ikbal vaatleriyle istifa ettirilmiş ve bu yolla halk tarafından seçilmiş hükümet, işlevsiz hale getirilerek istifaya zorlanmıştır.” sözlerine yer verdi.Bazı Sivil Toplum Kuruluşları, basın yayın organları, üniversiteler, sermaye çevreleri, sendikalar, yargı mensupları ve sivil bürokrasi payandalığında gerçekleştirilen 28 Şubat postmodern darbesi, demokrasiye vurulmuş ağır bir darbe olmasının yanı sıra, muhafazakâr kesimi hedef alması, inanan insanlara zulüm edilmesiyle de hafızalara kazındığını belirten Kemalettin Yılmaztekin, “28 Şubat karanlık darbesi, muhafazakar kesime ağır bir travma yaşattı” dedi.Faillerinin ve destekçilerinin cezalandırılması için AK Parti’nin çaba göstermesine rağmen, gayri milli unsurlarla birlikte hareket etmeyi alışkanlık haline getiren CHP’nin, 28 Şubat’ın aktörlerini milletvekili yaparak ödüllendirdiğine vurgu yapan Yılmaztekin, “din ile kavgalı, halkımızın manevi değerlerine düşman bu zevat, her türlü vesayet odağından medet umarak siyasette asla yol alamayacaktır ” dedi.“Başörtülüleri ikna odalarına çekerek irade ve inanç gaspına imza atanlar, imam hatipleri kapatarak, katsayı engeli çıkartarak, inançlı insanların geleceğini karartanlar, “bin yıl sürecek” diyerek yaptıkları zulmü ifşadan utanmayanlar, toplumda yarattıkları sosyolojik çöküntü ile adeta gurur duydular diyen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kamalettin Yılmaztekin, “Allah bunlara fırsat vermesin, yoksa bu necip milleti ezan sesine bile hasret bırakırlar” dedi.​Yapılan tüm baskı ve zorlamalara rağmen aralarında benim de öz kız kardeşlerimin bulunduğu nice genç kızımız istikbalinden feragat ederek okullarını bırakmış, ancak yine de bu zorbalığa boyun eğmemiş ve inancının gereğini yerine getirmiş, başörtüsünden vazgeçmemiştir diyen Yılmaztekin, konuşmasının sonunda vakur duruşu ve temiz siyaset anlayışıyla Türk siyasetinin duayen isimlerinden olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı da unutmayarak vefatının yedinci yılında merhum Başbakanımız Necmettin Erbakan’ı rahmet, minnet ve dua ile yad ediyorum” dedi.