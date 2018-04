Türkiye-ABD savaşabilir

İngiliz gazetesi Financial Times, Türkiye ile ABD arasındaki gerilim konusunda “Sahadaki en ufak bir hesaplama hatası, NATO üyeleri arasında doğrudan savaşa neden olabilir” ifadelerini kullandı.İngiltere merkezli Financial Times, Suriye’de ‘bölgesel ve büyük bir yangın’ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Başyazılarından birini Suriye’ye ayıran gazete, IŞİD’in çökmeye başlamasıyla bölgesel ve küresel aktörlerin Suriye’de vekalet savaşlarına girdiğini ileri sürdü, Türkiye ile ABD arasında doğrudan savaş tehlikesine dikkat çekti. Gazete, “Sahadaki en ufak bir hesaplama hatası, NATO üyeleri arasında doğrudan savaşa neden olabilir” ifadelerini kullandı.Financial Times, IŞİD’in Irak ve Suriye’de çöküşünün, ‘en az örgütün yükselişi kadar istikrar bozucu’ olabileceğini belirtip, şu ifadeleri kullandı: “Geçen ay yaşananlar, bölgesel uzmanların uzun zamandır dile getirdiği uyarıları doğruladı: Bu uyarı, önce ABD’nin eski başkanı Barack Obama, ardından da Donald Trump tarafından izlenen, Suriye savaşına yönelik tek odaklı bir yaklaşımın -yani sadece IŞİD’i yok etmeye odaklanmanın- dar görüşlülük olduğu yönündeydi. Geri çekilmek zorunda kalan IŞİD savaşçıları, şehirlerin dışında az sayıda cebe sıkıştı.Fakat geçtiğimiz ay, savaşın en öldürücü ve tehlikeli olduğu aylardan biriydi. İsrail, İran mevzilerini ve İran destekli paramiliterleri havadan vurdu; ABD destekli Suriyeli isyancılara yaklaşan Rus paralı askerleri Amerikan hava saldırılarında öldü; ve Türk ordusu, Washington tarafından desteklenen Kürt milisleri sınırından uzaklaştırmak için Suriye’ye girdi. Bu esnada Beşar Esad, 2013’ten bu yana hükümet kuşatması altında olan, muhaliflerin kontrolündeki Guta’ya bomba, roket ve havan topu yağdırdı.”Financial Times, Suriye’de son haftalarda yaşanan gelişmelere dair bu özetin ardından, ülkedeki aktörlere şu uyarıda bulundu: “Ortak bir düşmanın yokluğunda, savaşa çekilmiş olan bölgesel ve küresel rakip güçler, çeşitli cephelerde dolaylı olarak ve afallatıcı bir yelpazedeki vekilleri üzerinden çekişiyordu. Her çatışma, çelişen çıkarlar uzlaştırılamaz bir noktaya gelirken, beraberinde açık bir karşılaşma tehlikesini getiriyor.” ABD’nin Suriye’de sergilediği tutumundaki çelişkilerin artık sürdürülemez olduğu yorumunu yapan gazete, “Washington başlangıçta Kürt milisleri destekledi çünkü onlar IŞİD’e karşı en etkili yerel güçtü. Ancak Ankara onları PKK ile eş görüyor. Sahadaki en ufak bir hesaplama hatası, NATO üyeleri arasında doğrudan savaşa neden olabilir” uyarısında bulundu.“Moskova’nın bu karmaşa içindeki kana bulanmış yatırımının zararını nasıl telafi edeceğini bile görmek güç. Geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zafer ilan edecek kadar kendinden emindi. Ancak Suriye şu an yönetilemez bir halde ve hayatta kalabilmesi, Moskova ve Tahran’a hiç olmadığı kadar bağlı” diyen Financial Times, “Bu patlamaya hazır ortam içinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararı olumlu, ancak yara bandı olmaktan öteye geçemiyor ve o bandın ne kadar yapıştığı da meçhul. Uluslararası bir forumun kabul edeceği daha uzun süreli bir ateşkes olmadığı sürece, bu karar tansiyonu düşürmekte çok az etkili olur” ifadelerini kullandı. Gazete, “Tüm bunlar, iç savaşın yedinci yılında Suriye’den geriye kalanları da bölgesel bir yangın yerine dönüştürme tehlikesi taşıyor” yorumunu yaptı.