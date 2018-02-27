Urfa'da Son 24 Saatte 3 İntihar

Urfa’da son 24 saat içerisinde meydana gelen 3 intihar haberi yürekleri ağza getirdi. Bu kadar çok intiharın olduğu bu şehirde toplumsal sorunların çözülememesi halkı endişelendiriyor. Urfa’da yaşanan intiharların altında yatan sebepler bilinmese de toplum psikolojisi olarak iyice çöküşleri yaşadığımız bir döneme girdik.Bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfek ile intihar eden Müslüm İ.’nin intihar sebebi bilinmiyor.Kız öğrenci yurdunda 11 yaşında eşarbıyla intihar eden genç kızın intihar sebebi bilinmiyor.evinde tabancasını başına ateşleyerek, yaşamına son veren, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Bilal B.’nin intihar sebebi bilinmiyor.1 gün içerisinde yaşanan 3 intiharın haberleri ile karşılaşan halk endişe içinde olup biteni izlediklerini ifade ediyor.Peygamberler şehri olarak anılan Urfa’da dini bütün yaşayan insanları bile intihara sürükleyecek sebeplerin neler olduğu düşündürüyor.Psikolojik olarak çökmüş insanların doğru ve yerinde düşünemediğini de göz önüne alırsak, Urfa’da, konu hakkında yardım elimizi uzatmamız gereken birçok insan olduğunu bu intihar vakalarından anlayabiliyoruz.Etrafımıza baktığımızda şehirleşme olarak oldukça ileri seviyelere gelen şehrimizde yaşanan bu intiharlar araştırılmalı, öğrencilere, çalışanlara ve özellikle hayata bakış açısı olarak çöküş içinde olan insanlara yardım eli uzatılmalı. Gerekirse devlet tarafından halkın ve yetkililerin desteği ile psikolojik tedavi merkezleri bile kurulmalı. Çünkü 1 gün içerisinde yaşanan 3 intihar olayı normal değil ve göz ardı edilemez bir durumdur.