Elektrik Teline Asılı Kalan Güvercin Kurtarıldı

Bu haber 27 Şubat 2018 16:20:52 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Şube Müdürlüğümüz ve Dicle Elektrik ekipleri elektrik tellerine takılan güvercini yaptıkları operasyonla kurtardı.Yaralı güvercin Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezindeki tedavinin ardından doğal ortamına bırakılacaktır.