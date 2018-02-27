Medine'de Hayat Felç Oldu

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde yağan yumurta büyüklüğündeki dolu, araçların camlarını kırarak, kaportaların içe çökmesine sebep oldu. En küçüğü ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayvanları da telef etti. Yumurta büyüklüğündeki dolunun hayvanlara isabet etmesiyle bir çok hayvan telef oldu.Vatandaşlar dolu yağışı nedeniyle evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılırken, bir çok okulda da eğitime ara verildi.