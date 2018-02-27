Erbülbül, Urfa Siyasetinin Gerçek Yüzünü Yazdı

Urfa siyasetinin gerçek yüzünü usta bir hiciv üslubuyla kaleme aldı.İşte Fuat Erbülbül’ün o yazısı;Şanlıurfa siyasetinde "At İzi İt İzine" karışmış.Bu aymazlığa'mı var?Babalar FAKI kurup evlatlarını yem ediyor,'mı var?Parmaksıza yüzük,kulaksıza küpe.Velfecr gibi dönen göze'mı var?Çokları bulgur aşına talim ederken,bu necip milletin ÖZBEK pilavına'mı var?Filler tepişip çimenler ezilirken,'ye,L'e,'e'mı var?Sürüye Çakallar dadanmış,çaresiz.Bu durumda'a,'a'mı var?Tarım çökmüş,çiftçi perişan.Saflar belli olsun diye takmışlar nişan.Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır ey kardeşim.İbrahim'in'sına,Halil'in'ına'mı var?Yüksek tepelere karlar yağınca,kaplanlar aslanlar şehire iner kimin umurunda.Kurtlarla yiyip kuzularla şivan edenlere'mı var?İl Yönetimine girmek için 56 takla atanlar.Emeğe,ahde vefa'ya'mı var?Konsomatris gibi kompartman kompartman gezen,her istasyonda bir trenden inip diğer trene binen,kaçak yolculara'mı var?Bu memleket içingibi yürekler varken.Paslanmış tenekelere'mı var?Ne diyelim.var,I var.Terazi var, tartı var.Gün gelir devran dönerHer şeyin bir vakti var.Onun için bizedeğil,lazım!