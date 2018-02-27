Erbülbül, Urfa Siyasetinin Gerçek Yüzünü Yazdı

İşte Fuat Erbülbül’ün o yazısı;
Şanlıurfa siyasetinde "At İzi İt İzine" karışmış.Bu aymazlığa BAKAN'mı var?
Babalar FAKI kurup evlatlarını yem ediyor, BAKAN'mı var?
Parmaksıza yüzük,kulaksıza küpe.Velfecr gibi dönen göze BAKAN'mı var?
Çokları bulgur aşına talim ederken,bu necip milletin ÖZBEK pilavına BAKAN'mı var?
Filler tepişip çimenler ezilirken,LALE'ye,SÜMBÜL'e,BEYAZGÜL'e BAKAN'mı var?
Sürüye Çakallar dadanmış,ÇOBAN çaresiz.Bu durumda KARABAŞ'a,AKBAŞ'a BAKAN'mı var?
Tarım çökmüş,çiftçi perişan.Saflar belli olsun diye takmışlar nişan.Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır ey kardeşim.
İbrahim'in KARA'sına,Halil'in BEYAZ'ına BAKAN'mı var?
Yüksek tepelere karlar yağınca,kaplanlar aslanlar şehire iner kimin umurunda.
Kurtlarla yiyip kuzularla şivan edenlere BAKAN'mı var?
İl Yönetimine girmek için 56 takla atanlar.Emeğe,ahde vefa'ya BAKAN'mı var?
Konsomatris gibi kompartman kompartman gezen,her istasyonda bir trenden inip diğer trene binen,kaçak yolculara BAKAN'mı var?
Bu memleket için ÇELİK gibi yürekler varken.Paslanmış tenekelere BAKAN'mı var?
Ne diyelim.
FAKI var, TUZAĞI var.
Terazi var, tartı var.
Gün gelir devran döner
Her şeyin bir vakti var.
Onun için bize BAKAN değil,GÖREN lazım!
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