Urfalı Vekil,Başbakan Konuşurken Bakın Ne Yaptı!

Başbakan Binali Yıldırım konuşurken, CHP'li vekil Mahmut Tanal'dan tepki geldi. Tanal, "Başbakan Yıldırım gerçek dışı beyanda bulunuyor" dedi.Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısında, CHP'nin "AK Parti PYD'yi terör örgütü olarak görmüyor" iddiasında bulundu ve "CHP'ye elimdeki dosya ile yanıt vereceğim" dedi.Başbakan Yıldırım, "28 Şubat 2015'ten beri yapılan MGK toplantılarının tamamında bu PYD, YPG, PKK, DEAŞ' karşı mücadele başlattık" diye konuştu ve elindeki belgeleri gösterdi.Yıldırım'ın konuşurken bu sözlerine CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan cevap geldi. Tanal, Twitter adresinde, "Başbakan halka gerçek dışı beyanda bulunuyor. Madem ki 28 Şubat 2015 tarihinde PYD'yi terör örgütü gördünüz, o zaman neden 20 Haziran 2015'te PYD yöneticisi Türkiye'ye geliyor. Kırmızı halı ile neden karşıladınız? İşte belgesi" paylaşımında bulundu.