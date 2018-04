Ucuz Et İçin Hayvanlara Büyük İşkence!

Kucağımızda nur topu gibi bir uluslararası kriz var. Krizin adı, ucuz et için yapılan hayvan ticareti. Ateşi henüz Türkiye’ye tam olarak düşmüş değil ama ülkemizdeki hayvan hakları aktivistleri çoktan harekete geçti. Bugün İstanbul, İzmir ve Ankara’daki Brezilya temsilciliklerinin önünde, saat 15.00’te eylemler yapılacak.Başından beri meselenin takipçisi olan aktivist Zülal Kalkandelen, her iki ülkenin hak savunucularının, konuyu uluslararası boyuta taşımaya hazırlandıklarını söylüyor: “Bu hayvanlar işkence görüyor, eziyet çekiyor, bütün hakları çiğneniyor. Bunun için Brezilya ve Türkiye’deki hayvan hakları aktivistleri ayakta. Brezilya’da açılan davalar, kesilen cezalar ve uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar konuyu bütün gerçekliğiyle ortaya koyuyor.”Minerva Foods’un Türkiye’ye sattığı hayvanlar, Panama bandıralı NADA gemisine, 1 Ocak’ta Brezilya’nın Santos Limanı’nda bindirilmeye başladı. Koşulları haber alan Brezilya Ulusal Hayvanları Koruma ve Savunma Forumu çabasıyla şirkete dava açıldı, gemiye teknik bir ekip sokularak dehşet verici koşullar tespit edildi.Veganizm ve Hayvan Hakları Derneği’nden George Guimares, gemiye bindirilmeden TIR’larda dışkı ve idrar içinde, susuz ve aç taşınan hayvanların bazılarının ağzından köpükler çıktığına, hayvanların korku ve stres içinde üst üste geldiğine dikkat çekiyor. Raporda, hayvanların son derece dar alanlarda, günlerce su ve yem verilmeden, dışkı ve idrar içinde, havasız bir ortamda bırakıldığı yazıyor.Hayvan hakları aktivistleri bu raporla mahkemeye başvurunca, yargıç Djalma Moreira Gomes, hayvanlara kabul edilemeyecek koşullar altında uzun bir yolculuk yaptırıldığına karar verdi. Brezilya bu koşulları düzeltinceye ve Türkiye de Brezilya yasalarına uygun kesim şartlarını yerine getirinceye kadar canlı hayvan ticaretini durdurdu. Geminin derhal boşatılması kararı vererek limandan ayrılmasını da yasakladı.Zülal Kalkandelen, “Söylediklerine göre, gemideki hayvanlar daha fazla dışkılamasın diye son iki gün aç ve susuz bırakılmış ve bu durum kentte protestolara neden olmuş. Bu aşamada Minerva’ya Santos’un doğasına verdiği zarar nedeniyle diğer cezaların yanı sıra bir kez daha 615 bin dolar ceza kesilmiş. Gemiden yayılan kokunun yanı sıra, etrafa saçılan dışkıların kentin su kanallarını da kirlettiği saptanmış. Bu eziyetin önüne geçmek için her iki ülkenin insanları da elinden ne gelirse yapacaktır ve yapmalıdır da” diyor.Brezilya mahkemesi, uzmanların hazırladığı teknik rapora dayanarak geminin derhal boşaltılıp hayvanların çiftliklere yollanması, geminin limandan ayrılmaması ve Brezilya’nın hiçbir limanından canlı hayvan ticareti yapılmaması kararı verdi. Ama aynı gün, hayvancılık lobisi ve kendisi de hayvancılık yapan Tarım Bakanı Blario Maggi ve Türkiye konsolosluğu devreye girdi. Breziya Cumhurbaşkanı ile görüşüldü ve geminin limandan ayrılması için yeni bir karar alındı.Beto Mansur, Brezilya’da kongre üyesi bir siyasetçi. Aynı zamanda tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor, çiftliklerinde işçileri köle gibi çalıştırmakla suçlanıyor. Blario Maggi, Brezilya Tarım Bakanı. Ülkedeki ikinci en zengin politikacı. O da çiftçilik ve hayvancılık yapıyor. Michel Temer, Brezilya Cumhurbaşkanı. Geçen yıl ülkesini sarsan yolsuzluk skandalıyla ilişkili bir sanığa rüşvet vermek ve Türkiye’ye gelen NADA gemisinin kalktığı Santos Limanı’ndan rüşvet almakla suçlanıyor.Minerva Foods, Türkiye’ye 25 bin büyükbaş hayvanı satan şirket. Bu hayvanların bulunduğu NADA gemisi, denize açılmadan önce hayvan zulmü ve çevreye verdiği zararlardan dolayı toplam 1 milyon 75 bin Amerikan doları para cezası aldı. Dört gün boyunca üstü açık kamyonlarda, her türlü zorlu hava koşuluna maruz kalıp kendi dışkılarına bulanarak 500 kilometreden fazla seyahat eden hayvanlara yapılan zulüm nedeniyle Minerva’ya, hayvan hakları aktivistlerinin çabasıyla 460 bin dolar ayrıca ceza kesildi.Canlı hayvan ticareti sırasında hayvanların maruz kaldığı muamele, işkence olarak kabul ediliyor. Ayrıca hayvanlar son derece kötü koşullarda ve pislik içinde haftalarca taşındığından hastalık kapıyorlar ve halk sağlığı sorunu teşkil ediyorlar. Taşıma sırasında ölen hayvanlar, gemilerde bulunan bir düzenekte öğütülüp denize atılıyor. Bu sistem, hayvan aktivistleri tarafından, 21. yüzyılda hayvan köleliğinin en vahşi uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor. Brezilyalı uzmanların hazırladığı teknik rapora göre, NADA’daki hayvanlar taşınırken beş evrensel kural ihlal edildi: Hayvanların aç ve susuz bırakıldı, acı ve hastalığa maruz kaldı, huzursuzluğa yol açacak bir ortamda tutuldu, bulundukları fiziksel ortam doğal davranışlarını sergilemelerine olanak tanımıyordu ve hayvanlara stres yaşatıldı.Yücel SÖNMEZ-Hürriyet