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Bu haber 27 Şubat 2018 13:10:35 Tarihinde eklenmiştir.

Neden yoksullara ucuz elektrik vermiyorsunuz?

Kısa bir süre önce kurulan ve Diyarbakır’da yayın yapan yerel medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran Diyarbakır Yerel Medya Derneği’nin yönetim kurulu, Dicle Elektrik Dağıtım’ı ziyaret etti. Diyarbakır Yerel Medya Derneği Başkanı Taner Özbay, yönetim kurulu üyeleri İlyas Akengin, Ercan Akkar, Sadık Kaplan, Mesut Figançiçek ve Engin Öztürk tarafından gerçekleştirilen ziyarette Genel Müdür Karagüzel’e Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka da eşlik etti. Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel ile görüşen dernek yönetimi, bir yandan elektrik şirketinin uygulamaları hakkında genel müdüre sorular yöneltirken, bölgenin en büyük özel şirketi olan Dicle Elektrik ile farklı sosyal projelerde yer almak istediklerini bildirdi.

Neden yoksullara ucuz elektrik vermiyorsunuz?

Kısa bir süre önce kurulan ve Diyarbakır’da yayın yapan yerel medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran Diyarbakır Yerel Medya Derneği’nin yönetim kurulu, Dicle Elektrik Dağıtım’ı ziyaret etti. Diyarbakır Yerel Medya Derneği Başkanı Taner Özbay, yönetim kurulu üyeleri İlyas Akengin, Ercan Akkar, Sadık Kaplan, Mesut Figançiçek ve Engin Öztürk tarafından gerçekleştirilen ziyarette Genel Müdür Karagüzel’e Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka da eşlik etti. Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel ile görüşen dernek yönetimi, bir yandan elektrik şirketinin uygulamaları hakkında genel müdüre sorular yöneltirken, bölgenin en büyük özel şirketi olan Dicle Elektrik ile farklı sosyal projelerde yer almak istediklerini bildirdi.

Elektrik Sektöründeki Uygulamalar Yanlış Biliniyor

Diyarbakır Yerel Medya Derneği yönetimi ve üyelerine başarılar dileyen Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel, basında ve kamuoyunda elektrik sektöründeki uygulamaların hem medya tarafından, hem de kamuoyu tarafından yanlış bilindiğine dikkat çekerek, bazı konularda açıklamalarda bulundu. Dernek yöneticilerinden gelen "Neden yoksullara ucuz elektrik vermiyorsunuz?" sorununa yanıt veren Karagüzel, bunun şirketlerin elinde olmadığını, şirketlerin yönetmeliklerle belirlenen tarifeler dışında fiyatla enerji veremeyeceklerini ancak Dicle elektrik tarafından bu konuda bazı hazırlıklar yapılarak yetkili makamlarla görüşüldüğünü belirtti. Karagüzel, yetkili makamların onay vermesi durumunda yakın gelecekte bunun mümkün olabileceğini ifade etti.

Belirlenen Tarife Üzerinden Satılıyor

Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel, yanlış bilinen konulara açıklık getirirken bölgedeki elektrik birim fiyatı ile ülkenin diğer yerlerindeki birim fiyatın aynı olduğunu vurguladı. Abonelerin kimi zaman bölgedeki elektrik kullanıcılarına farklı bir fiyat yansıtmakla şirketi itham ettiklerini hatırlatan Karagüzel, bir elektrik şirketinin elektrik birim fiyatlarını belirleme veya değiştirme şansı bulunmadığını anlattı. Murat Karagüzel, dağıtım şirketleri tarafından toplanan vergilerin şirket kasasına girmediğini, tüm vergilerin kanunlar çerçevesinde devlete aktarıldığını da sözlerine ekledi. Karagüzel, devletin tüm dağıtım şirketlerine bölgelerindeki kayıt dışı tüketim kadar elektrik satma yükümlülüğü olduğunu, bunun dışındaki elektrik ihtiyaçlarının piyasadan o günkü bedellerle karşılandığını ifade ederken ise, "Şirketler elektriği kaça alırsa alsın, tüm şirketler için belirlenen yüzde 2,38’lik kar ile satmak zorundadır. Öyle isteyen istediği fiyatla veya daha fazla kârla elektrik satamaz" dedi.

Özelleştirme Sonrası 1.2 Milyarlık Yatırım

Dicle Elektrik olarak özelleştirme sonrasında, öncesi ile kıyaslanamayacak büyüklükte yatırımlar gerçekleştirdiklerini de kaydeden Genel Müdür Karagüzel, şunları kaydetti:

"Özelleştirmenin faydası sayılamayacak kadar fazla. Dicle Elektrik özelleştirme sonrasında geçen 4 yılda, 1 milyar 200 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. 2018’deki yatırım hedefimiz ise 400 milyon lira. Bu belki 450 milyona çıkacak.  Ancak şunu çok net söyleyebilirim, yatırımlar direkt olarak tüketicilere olumlu yansıyor. Enerji kalitesi yükseliyor, kesintiler azalıyor ve sonucunda tüketici memnuniyeti artıyor. Bunu her geçen gün daha fazla görüyoruz. İl merkezlerinde yoğunlaştırdığımız yatırımları bu yıl kırsala da taşıyarak, enerji nakil hatları ve taşıyıcı direkler dahil tüm şebekeyi belli bir plan dahilinde gözden geçireceğiz" dedi.

Bismil’e 20 Milyonluk Yatırım Yapılacak

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka da, daha çok teknolojik ağırlıklı yatırımların tüketiciye olumlu yansımalarından söz ederek, bu yıl içerisinde Bismil ilçesinde 20 milyon liralık bir şebeke yenileme çalışması gerçekleştirileceği müjdesini verdi. Bu yatırım ile ilçedeki şebekenin yüzde 75’inin yenileneceğini belirten Yaka, çalışmaların ilçeye doğal gaz hattının döşenmesinin ardından başlayacağını kaydetti.

 

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