Kafa Var Beyin Boş, Tut Kulağından Çüte Koş

Görsel Karaköprü’de bulunan Metrolife Hastanesinin önüne ait.
Engelli vatandaş kaldırımdan karşıya geçmek için rampayı kullanıyor fakat çift şeritli yolda buluna orta refüjde takılı kalıyor.
Orta refüje geçiş yolu yapmayı akıl edemeyenlere soruyoruz, “Engelli vatandaş tekerlekli sandalyesi ile indiği rampadan karşıya nasıl bir yolla geçecek?”
Plansız çalışmalarıyla sürekli gündeme gelen Büyükşehir Belediyesi’ne konu hakkında birilerinin artık dur demesi lazım.
Engelli vatandaşlara layık görülen bu çalışma için diğer vatandaşlar da oldukça tepkili. Konu hakkında yorum yapan bir vatandaş; “Belediyemizin ya da Karayollarının engelli vatandaşımıza reva gördüğü hizmete bakın. Engelli vatandaş buradan geçti ama karşıya nasıl geçecek peki. O haliyle atlayacak hali yok yani. Doğru yoldayız, hizmete devam!!!” ifadelerini kullandı.
Engelli vatandaşlarla empati kurma zahmetine girmeden hizmet verdiklerini sananlara çok yazık diyen bir engelli vatandaş ise; “Karşı yolda geçiş yolu yok madem, o rampayı da oraya boşu boşuna yapmasınlar. İnsanların gözünü boyamak için boş işlerle uğraşacakları yerde, doğru düzgün çalışmalar yapsınlar ki takdir edelim, tebrik edelim, teşekkür edelim” yorumunda bulundu.
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