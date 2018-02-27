Kafa Var Beyin Boş, Tut Kulağından Çüte Koş

Urfa’da engelliler için yapılan rampa eksik kaldı. Bir adım sonrasını düşünemeyen yöneticilerin var olduğunu biliyoruz da “Uyaran bir akıllı da mı yok?” diye sormaktan da kendimizi alamıyoruz.Görsel Karaköprü’de bulunan Metrolife Hastanesinin önüne ait.Engelli vatandaş kaldırımdan karşıya geçmek için rampayı kullanıyor fakat çift şeritli yolda buluna orta refüjde takılı kalıyor.Orta refüje geçiş yolu yapmayı akıl edemeyenlere soruyoruz, “Engelli vatandaş tekerlekli sandalyesi ile indiği rampadan karşıya nasıl bir yolla geçecek?”Plansız çalışmalarıyla sürekli gündeme gelen Büyükşehir Belediyesi’ne konu hakkında birilerinin artık dur demesi lazım.Engelli vatandaşlara layık görülen bu çalışma için diğer vatandaşlar da oldukça tepkili. Konu hakkında yorum yapan bir vatandaş;ifadelerini kullandı.Engelli vatandaşlarla empati kurma zahmetine girmeden hizmet verdiklerini sananlara çok yazık diyen bir engelli vatandaş ise;yorumunda bulundu.