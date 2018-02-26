Başkan Bayık'tan Hilvan Halkına Teşekkür

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen Şanlıurfa 6. Olağan İl Kongresi için büyük bir katılım gösteren Hilvan halkına teşekkür etti.

Yaptığı yazılı açıklamada birlik ve beraberlik ruhunun giderek büyüdüğünü ve bundan sonra daha da büyüyeceğini kaydeden Bayık, "Türkiye Cumhuriyeti'nde giderek büyüyen bir birlik ve beraberlik ruhu var. Genciyle yaşlısıyla ve her türlü etniğiyle birbirine kenetlenen Türkiye'deki bu ruh; dün Şanlıurfamızda da kendini en iyi şekilde gösterdi. Dünya lideri olan ve ümmetin umudu haline gelen Cumhurbaşkanımız ve AK Partimizin genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre nedeniyle kadim şehrimize gelişini büyük bir coşkuyla karşılayan Şanlıurfalı hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımıza olan sevgi ve bağımlılığını bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Hilvan'da da siyasi farklılık göstermeksizin her kesimden katılan insanlarımız oldu. Genci, yaşlısı demeden, kadınların da yoğunlukta olduğu büyük bir kitleyle hep birlikte Cumhurbaşkanımızı ve başkomutanımızı karşılamaya gittik. Katılımlarından dolayı tüm Hilvanlı hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı ve yeni yönetimine başarılar dileyen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, " İkinci defa İl Başkanlığı görevi verilen Sayın Zeynel Abidin Beyazgül ve yeni yönetimde yer alan arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Aynı şekilde, önceki yönetimde yer alan ve partimize büyük emek ve hizmetleri olan arkadaşlarımız da sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.