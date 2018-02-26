Urfa Belediyeside Aralarında,Dudak Uçuklatan Borç...

Sözcü Gazetesi’nin İller Bankası verilene dayanarak derlediği haberine göre İller Bankası’ndan kredi alarak borçlanan şehirler arasında ilk sırada Bursa Büyükşehir Belediyesi bulunurken, son sırada ise Artvin ve Iğdır Belediyesi yer alıyor. Verilere göre en borçlu belediye olan Bursa’nın 1 milyar 73 milyon lira kredi borcu bulunurken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ise 161 milyon lira borcu var.

EN YÜKSEK İLLER

Bursa'nın ardından en borçlu diğer illerin ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 821 milyon lira, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 805 milyon lira, Konya Büyükşehir Belediyesi 699 milyon lira ve Antalya Büyükşehir Belediyesi 614 milyon lira kredi borcu olduğu belirlendi.

EN DÜŞÜK İLLER

İller Bankası verilerine göre kredi borçları en düşük 5 il arasında; Uşak (26 milyon lira), Muş (21 milyon lira), Tunceli (16 milyon lira), Artvin (15 milyon lira) ile Iğdır Belediyesi (15 milyon lira) yer aldı.