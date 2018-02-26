Bomba Tatlıses İtirafı!

Çekimleri İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen 'Görevimiz Tatil' adlı film, turneye çıktı. Filmin yönetmeni Murat Şeker, başrol oyuncuları Demet Akbağ ve Zafer Algöz, önce İzmir'de daha sonra Manisa Turgutlu'da hayranlarıyla buluştu. Turgutlu'da film ekibini büyük bir sürpriz bekliyordu.İzmir'e yerleşen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, onları izlemeye gelmişti. İbo'yu karşısında gören Demet Akbağ, ilginç açıklamalar yaptı. İbrahim Tatlıses taklidi sayesinde keşfedildiğini belirten Akbağ, "TRT'de bir kuşak programı 'Baldızla Bacanak' oynuyordu. Bana küçük bir hemşire rolü verdiler. O dönemde, İbrahim Tatlıses yeni yönetmen olmuştu. Bize sürekli ondan bahsediyorlardı. Ben de kuliste farkında olmadan onun taklidini yapmıştım. Bir hafta sonra 'Baldızla Bacanak' dizisinde Düriye karakteri olarak beni kadroya aldılar. O'nun taklidini yaparken, beni keşfettiler" şeklinde konuştu.