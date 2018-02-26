Erdoğan'dan Tatlıses'e Özel İlgi...

Aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit ve Sibel Can'ın da bulunduğu ünlü isimler doğum gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününde Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'u kabul etti.Sanatçılar kabulde, Türkiye'nin devleti ve milleti ile bütün zorlukları aşabilecek kudret ve iradeye sahip olduğunu belirtip, bu vesileyle Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.