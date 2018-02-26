Urfaspor Gol Oldu Yağdı,Zirveye Adım Adım!

Bu haber 26 Şubat 2018 18:31:18 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfaspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor’u 3-0 yendi. Hüseyin Kala, Mehmet Albayrak ve Sercan Kaya’nın golleriyle zafere ulaşan Sarı-Yeşilli takım, 45 puanla 3. Sıraya yükseldi.TFF 2'nci Lig Beyaz Grubu'nun 24'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor’u 3-0 mağlup etti.45'inci dakikada ceza sahasında Oğuzhan’nın ara pasıyla topla buluşan Hüseyin'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.52'nci dakikada Hüseyi’nin ortasına yükselen Mehmet Albayrak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-0.90'ıncı dakikada ceza sahasını içersinde Sercan topla buluşarak güzel bir vuruşuyla topu ağlara gönderi: 3-0.Karşılaşma Şanlıurfaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.STAT: 11 Nisan StadyumuHAKEMLER: Adem Sarıtaş, Tamer Okuldaş, Serdar İlaŞANLIURFASPOR: Ömer, Şaban, Oğuzhan, Hüseyin, Mehmet Taşçı, Mehmet Albayrak (Dk.83 Artun ), Nuri, Feridun (Dk.72 Sercan ), Fevzi , (Dk.56 Fahri ), Muhammed, İzzetSBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan, Davut, Koray (Dk.74 Yusuf), Saffet, Soner, Enis (Dk.46 Cihan ), Hakkı, Mehmet Menderes, Osman, Oğuzhan Erdoğan, Caner (Dk.81 Ahmet)GOLLER: Dk.45 Hüseyin, Dk.52 Mehmet Albayrak, Dk.90 Sercan (Şanlıurfaspor)SARI KART: Osman (SBS İnşaat Kırklarelispor)