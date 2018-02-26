Urfalılar Dikkat,Yarışma Başlıyor...

GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAPYENEV) ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi ve Kolay Çözümler Proje Yarışması” GAP Bölgesi’nde yer alan liselere yönelik olarak düzenlenecektir.

Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler Şanlıurfa’da yapılacak sergiye davet edilecektir. Sergiye davet edilen projeler arasından birinci seçilen ekip/ekipler yurtdışı, ikinci seçilen ekip/ekipler yurtiçi saha ziyareti ve sponsorların sürpriz ödülleri ile ödüllendirilecektir.

Önemli Tarihler:

Başvuru tarihleri: 26 Şubat 2018 – 16 Mart 2018

İmzalı Evrakların Son Teslim Tarihi: 21 Mart 2018

Başvuru ön değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 26 Mart 2018

Mentör atamaları: 26-30 Mart 2018

Proje Pazarı: 9-10 Mayıs 2018

Jüri mülakatı/değerlendirme ve sonuçların ilanı: 10 Mayıs 2018

Ödül töreni: 11 Mayıs 2018

Başvuru rehberi için tıklayınız.

Başvuru sistemine erişim için tıklayınız.

Başvurunuz tamamlandıktan sonra, 16-17 Mart 2018 tarihlerinde sistem tarafından size başvuru dokümanı mail atılacaktır. Bu dokümanı çıktı alarak fotoğraf yapıştırın, imzalatın, ve süresi içerisinde başvuru rehberinde belirtilen adrese gönderin.

Sorularınız için: yarisma@gapgreen.org adresine mail atınız

Not: Proje başvurusu için Google hesabı ile form doldurmak zorunludur. Eğer formdaki bilgilerinizi güncellemek isterseniz Google hesabınızla istediğiniz zaman giriş yapıp formunuzu güncelleyebilirsiniz.