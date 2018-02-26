Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Dil ve Medeniyet Kulübü tarafından, "Edep ve Haya Timsali Hz. Osman (R.anh) konferansı ve Hulefâ-i Raşidin Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni" etkinliği gerçekleştirildi.Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe, konuşmacı olarak Davet ve Kardeşlik Vakfı Başkanı Yazar Recep Songül katıldı.Üsame el- Kureydi'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Recep Songül, Hz. Osman ile ilgili önemli noktalara değinerek, “Hz. Osman'ı anlamak Kuranı anlamaktır. Hz. Osman’a atılan iftiralar asılsız ve kaynağı olmayan sözlerden ibarettir. Gençler olarak sizler Hz. Osman'dan çok güzel örnekler alabilmeli ve bu minval üzerine hareket etmelisiniz” dedi.Konuşmanın ardından Yazar Recep Songül'e plaket takdim edildi.Daha sonra yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar ve Eyyubiye İlçe Müftüsü Adem Dobur tarafından verildi.Üniversite hocaları ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören program, misafirlere salep ikramı ile sona erdi.