Şef Yaşar Demir geleceğin aşçılarına altın öğütlerde bulundu. Uygulamalı olarak geçen eğitim ile öğrencilerimize yeni deneyimler kattı.Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO Aşçılık Bölümünden mezun olan, aynı zamanda yurtdışında eğitim almış ve bu alanda çeşitli ödüller kazanmış Şef Yaşar Demir, öğrenciler ile birlikte Workshop çalışması olarak “Buğday rizotto yatağında lokum bomfile” yaptı.Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda yapılan Söyleşide Şef Yaşar Demir: “Bu mesleği seviyorsanız -ki sevilmeyecek bir meslek değil- o zaman bunun ardından başarı kendiliğinden gelecektir” dedi. Bölümde öğrenim gören öğrencilere mesleğin sevdirilmesi gerektiğinden, başarın sırrının işi sevmek olduğundan ve yemek pişirirken dikkat edilmesi gerekenler kurallardan bahsetti.Söyleşiye katılan Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Sabri Kürkçüoğlu; bu tür programlar yoluyla öğrencilerimizin Usta Şefler ile bir araya gelmesinin öğrencilerimizin bilgi birikimi açısından önemli olduğunu belirterek programa emeği geçen herkese teşekkür etti.Workshop çalışmasına ve Söyleşi programına Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hasan Kırmızı, Aşçılık Programı Başkanı Şükran Taşkın, Öğr. Gör. Hafize Özbudun, Öğr. Gör. Dilek Koçak ve çok sayıda öğrenci katıldı.