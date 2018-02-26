Erdoğan, Siverek İl Olsun Diyenlere Seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 6. Olağan İl Kongresi ve miting için Şanlıurfa’ya geldi. Mitingde yaptığı konuşmalarla katılımcılara seslenen Erdoğan; Referandumda Urfa’da evet oyu veren ilçeleri sevinçle dile getirip, tebrik etmeyi unutmadı. “Kültürün sanatın tarin şehri Şanlıurfa’ya da böylesi yakışır” diyen Erdoğan Urfa’nın ilçelerinden il olmak isteyenlere de seslendi.Faaliyetleriyle, kültür ve uygarlığıyla adından sıkça söz ettiren Urfa’nın ne kadar geliştiği ve ne kadar büyüdüğünü dile getiren Erdoğan konuşma arasında tezahürat eden ilçelere seslendi. Mitinge katılan Siverek grubunun sesine kulan veren Erdoğan; “Birilerinin sizlere söylediği gibi Siverek il olsun, Suruç il olsun, Viranşehir il olsun, Ceylanpınar il olsun… Bırakın bunları, Şanlıurfa, Şanlıurfa olsun” dedi.Diğerlerinin söylediği sözlerin hepsinin vatandaşa gaz vermek olduğunu dile getiren Erdoğan; “Bütün mesele Şanlıurfa’mızı Şanlıurfa yaptık mı? Yapıyor muyuz? Buna bakalım. Birileri sizlere gaz veriyor. Bu gazlara gelemeyelim” dedi.Erdoğan’ın yaptığı bu açıklama ile umutları yıkılan Siverek, il olma çalışmalarına devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.