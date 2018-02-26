25 İlçe Başkanı Görevden Alındı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Bayram Şenocak'ın getirilmesinin ardından, teşkilatlarda değişim olacak mı sorusu bugün cevabını buldu.
AK Parti'de gerçekleşen toplantı sonucunda İstanbul'daki 39 ilçenin 14’üyle devam kararı alındı. 25 ilçe başkanı ise görevden alındı.
DEVAM KARARI ALINAN İLÇELER
Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Çekmeköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Güngören, Arnavutköy, Sarıyer, Bağcılar, Küçükçekmece, Ümraniye ilçe başkanları yerlerini korudu...
İlçe başkanlarından bazıları 3 dönemlerini doldurdukları için görevden alındı. Giden başkanlardan bazıları ise yeni atanan 25 isim arasındaydı...
KALANLAR:
Arnavutköy İlçe Başkanı Ercan Üner
Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk
Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım
Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı
Güngören İlçe Başkanı Bünyamin Baş
Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut
Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil
Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir
Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar
Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Sevinç
Şile İlçe Başkanı İlhan Ocaklı
Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday
Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu
GÖREVDEN ALINANLAR
Adalar İlçe Başkanı İsmail Hakkı Durmuş
Ataşehir İlçe Başkanı Naim Yağcı
Avcılar İlçe Başkanı Ali Burak Tepe
Bahçelievler İlçe Başkanı Zülküf Türkoğlu
Bakırköy İlçe Başkanı Aysun Çelikler
Başakşehir İlçe Başkanı Ayhan Özgürel
Bayrampaşa İlçe Başkanı Kemal Oğuz Kıdıl
Beykoz İlçe Başkanı Mustafa Gürkan
Beylikdüzü İlçe Başkanı İsmail Damat
Büyükçekmece İlçe Başkanı İlker Gürbüz
Çatalca İlçe Başkanı Selim Güçbilmez
Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran
Esenyurt İlçe Başkanı Şenay Değer
Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç
Fatih İlçe Başkanı Ahmet Hamdi Görk
Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Şahin Pirdal
Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin
Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş
Kartal İlçe Başkanı Muhammed Mehdi Akman
Maltepe İlçe Başkanı Ümit Çoban
Silivri İlçe Başkanı Rıfat Kutlu
Sultangazi İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan
Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci
Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır
Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahattin Ünver
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