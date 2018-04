Urfa'ya Müjdeler Cumhurbaşkanı Erdoğanla Beraber Geldi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İl Kongresinde yaptığı konuşmada “Suriye’deki kardeşlerimizin can güvenliği yokken, onuru ve namusu tehdit altındayken, biz burada nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranabiliriz? Onun için El Bab’tayız, onun için Afrin’e doğru ilerliyoruz, onun için Mümbiç’i teröristlerden temizleyeceğiz, onun için tüm sınırlarımız boyunca tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 6. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. GAP Arena Salonunda gerçekleştirilen kongre öncesinde, salon önündeki vatandaşlara bir selamlama konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kongrenin yapıldığı salona geçti ve partililere hitapta bulundu.Şanlıurfa’nın, 16 Nisan halk oylamasında, yüzde 71’lik “evet” oranıyla, Türkiye’de 13’üncü sırada yer aldığını, ilçeleri Harran’ın yüzde 97, Akçakale’nin yüzde 95, Eyyübiye’nin yüzde 82 oranında “evet” oyu verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, destekleri ve ahde vefaları dolayısıyla Şanlıurfalılara teşekkür etti.Şanlıurfa’nın “şanlı” unvanını, şehri işgal eden düşman kuvvetlerini söküp attıkları için aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tıpkı bugün olduğu gibi, alçaklıktan, riyakârlıktan, söz verip tutmama huyundan vazgeçmeyen düşman kuvvetleri ve onların kanatları altında şımaranlar, Urfalılardan hak ettikleri Osmanlı tokadını yemişlerdir” diye konuştu.Türkiye’nin, bugün de, yine Şanlıurfa’nın hemen yanı başında benzer oyunlarla, benzer tezgâhlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında şunları kaydetti: “Dün, güya müttefiklerin güvenliğini tehdit eden bir durum ortaya çıktığı için bölgeye gelenler, bugün de terör örgütleri bahanesiyle aynı işgalin peşindedirler. Dün, buralara geldiklerinde yıllarca bu ülkenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş kimi hainlerin desteğini yanlarında bulanlar, bugün de benzer şekilde terör örgütleriyle al takke-ver külah ilişkisi içindedir. Urfalılar bu haksızlığa dün de razı olmamıştı, bugün razı olmuyor. Onun için de, ne terör örgütleri ne de onları maske gibi kullananlar bu topraklarda karşılık bulmuyor, bulamayacak.”Hazreti İbrahim’den Hazreti Elyasa’ya, Hazreti Şuayp’tan Hazreti Yakup’a pek çok peygamberin yaşadığı topraklarda teröristlerin kök salmasının mümkün olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün de Urfa, Kürdüyle, Arabıyla, Türküyle, hangi kökenden olursa olsun tüm vatandaşlarımızın birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma, huzur içinde yaşadığı bir şehrimizdir. Urfa’daki kardeşlik manzarası, tüm Türkiye’ye örnek olacak. Şanlıurfa, sadece kendi sınırlarımız içindeki değil, Suriye’den gelen 500 binin üzerindeki misafirimizin de huzur ve güven içinde yaşadığı emin bir belde olmuştur” dedi.En kısa sürede, Şanlıurfa’nın yanı başındaki toprakları da teröristlerden temizleyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fırat sınırından başlayıp Ceylanpınar’a kadar olan bölgeyi, kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli hâle getirdiğimizde, buradaki sığınmacılar gönül huzuru içinde kendi evlerine döneceklerdir” ifadelerini kullandı.Bir asır önce, zor şartlar altında emperyalist güçlere teslim olmayan, düzenli ordusu ve milletinin gücüyle mücadele veren Türkiye’nin, bugün 81 ili, 81 milyon nüfusu, güçlü siyasi ve ekonomik altyapısıyla farklı bir yerde bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir asır önce başaramadıklarını şimdi gerçekleştirebilecekleri hayaline kapılanların olduğunu görüyoruz. Bunların kendilerine ancak, şöyle sağlam bir Osmanlı tokadı yedikten sonra gelebilecekleri anlaşılıyor” şeklinde konuştu.“En sıkıntılı, en sancılı döneminde ezanına, bayrağına, toprağına, kardeşliğine, geleceğine sahip çıkan bu millet, bugün mü teslim olacak?” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç-beş teröristi kuşatıp silahlandırarak bunu başaracaklarını sananlara gereken cevabı vermeye başladıklarını, sabır ve kararlılıkla hareket ettiklerini, sağlam adımlarla operasyonları yürüttüklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında şunları söyledi: “Yıllar boyunca sınır güvenliğimizi ve kardeşlerimizin huzurlu geleceğini tesis etmesini beklediklerimizin, bunun yerine tam tersine, burnumuzun dibinde bir terör koridoru oluşturmasını herhâlde seyredecek değiliz. Bakınız, Suruç’un hemen karşısında bir yerde, DEAŞ bahanesiyle ortalığı ayağa kaldırıp, bölücü örgüte zemin kazandırdılar. O bölgeden ülkemize, çoğunluğu da Kürt kardeşlerimizden oluşan yüzbinlerce kişi geldi, misafirimiz oldu. Şimdi orada DEAŞ var mı? Yok. Ama bu gelen kardeşlerimizin çok büyük bir bölümü hâlen ülkemizde yaşamaya devam ediyor. Niçin? Çünkü dünkü DEAŞ’la bugün orada bulunan PYD arasında hiçbir fark yok. İkisi de terör örgütü, her ikisi de eli kanlı katil sürüsü…”Bu terör örgütlerinden birinin İslam’ı, diğerinin Kürtleri istismar ettiğini; üstlerindeki yaldız kazındığında aynı suratın ve aynı kirli senaryonun çıktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hatta dün DEAŞ saflarında savaşların bir kısmının, bugün bölücü terör örgütü kimliğiyle yine karşımıza çıktığını biliyoruz. Zaten Rakka’da sıkıştırılan DEAŞ’lıların, PYD ve onu destekleyen güçler eliyle başka bölgelere nakledildiğinden tüm dünyanın haberi var” şeklinde konuştu.Afrin’in bir köyünde yaşları 65- 90 yaşları arasındaki 4 sivilin, YPG’li teröristler tarafından bağlanıp çevrelerine bombalı tuzakların kurulmasını ve Türk askerleri tarafından kurtarılmasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karşımızda işte böylesine insanlıktan nasibini almamış, masumların hayatları üzerinden kendilerine çıkar sağlamaya çalışan bir nebbaşlar güruhu vardır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buna rağmen batı medyasının teröristleri bırakıp Türkiye’yi hedef alması da ayrı bir garabettir. Ne yapsalar boş… Kaderin üstünde bir kader vardır. Onun için bu iş ya olacak, ya olacak” değerlendirmesinde bulundu.Bir terör örgütünün ortaya salındığını, sonra bir başka terör örgütüyle onun güya kovulduğunu; ancak aynı vahşet, baskı ve zulmün devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu arada olan, Suriye’nin gerçek sahipleri olan Araplara, Kürtlere, Türkmenlere oluyor. Terör örgütlerinin ve rejimin cenderesi altında can veren, zulüm gören bu insanlara kimsenin dönüp baktığı yok” diye ekledi.Kırmızı bültenle aranan, YPG terör örgütünün sözde eski eski eş başkanı Salih Müslim’in Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanıp gözaltına alınmasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temenni ederim ki Çekya, bunu bize teslim eder. Teslim ettikten sonra adaletin nasıl tecelli ettiği görülür” dedi.Dünyanın pek çok yerinde Zeytin Dalı Harekâtının konuşulup eleştirildiğine dikkat çeken ve “Ama bir günden bir güne gelip de, samimi olarak Urfa’daki, Antep’teki, Hatay’daki, diğer şehirlerimizde Suriyeli kardeşlerimizin hâlini-hatırını soran yok” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’nin Suriyeli mülteciler için kullanılmak üzere Türkiye’ye vermeyi taahhüt ettiği 6 milyar avroluk mali yardımın 6’da birini dahi vermediğini, dünyanın diğer ülke ve kurumlarından gelen yardımın da 600 milyon doları dahi bulmadığını aktardı.Türkiye’nin ise, Suriyeli ve Iraklı mülteciler için 30 milyar dolar civarında harcama yaparak, kardeşlerine sahip çıkıp onları mağdur etmediğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizden başka bu fedakârlığı gösterebilen bir ülke de yoktur. Batılı yardım kuruluşlarının dünyanın çeşitli yerlerinde yürüttükleri yardım operasyonlarını, oralarda yaşanan rezaletleri de çok iyi biliyoruz” sözlerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eşrefi mahlûkat, yani Allah’ın yarattığı en şerefli varlık olarak gördüğümüz insana hizmeti, asli vazifemiz kabul ediyoruz. Dikkat ederseniz, Suriye’den ülkemize gelenleri genellikle ‘misafirlerimiz’ olarak ifade ediyoruz. Hep söylüyorum, bizim gönül sınırlarımız, ne dikenli tellerle ne duvarlarla ne gümrük kapılarıyla sınırlıdır. Onlar sadece ülkemizin resmî sınırlarıdır. Gönül sınırlarımızın ufku bunların çok ötesindedir. Üzüntülerimizi ve sevinçlerimizi paylaşırken, resmî sınırlarımıza değil gönül sınırlarımıza bakarız. Suriye’deki kardeşlerimizin can güvenliği yokken, onuru ve namusu tehdit altındayken, biz burada nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranabiliriz? Kardeşlerimiz zulüm altında inim inim inlerken, biz burada başımızı yastığa nasıl koyup rahatça uyuyabiliriz? Ne inancımız, ne de ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz değerler bize böyle bir hakkı vermiyor. Onun için El Bab’tayız, onun için Afrin’e doğru ilerliyoruz, onun için Mümbiç’i teröristlerden temizleyeceğiz, onun için tüm sınırlarımız boyunca tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”Konuşmasında Şanlıurfa’ya yapılan yatırım ve hizmetlere de değinerek, geçen 15 yılda şehre yaklaşık 36 milyar liralık yatırım yapıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu parayla şehrin her alandaki eksiklerini tamamlamanın, sorunlarını çözmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.Eğitimde, 11 bin 258 yeni derslik inşa ettiklerini, 3 bin yatak kapasiteli yükseköğrenim yurtları yaptıklarını; sağlıkta aralarında 500 yataklı Eğitim-Araştırma ve 400 yataklı Eyyübiye Hastanelerinin de olduğu 14’ü hastane 81 tesisi şehre kazandırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilecek şehir hastanesinin, projeyi gerçekleştirecek firmada kaynaklanan bir sebeple geciktiğini dile getirdi. İlgili firmaya son bir şans verdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimsenin, eften püften sebeplerle milletimizi de, devletimizi de oyalamasına göz yumamayız. Şayet süratle projeye başlayıp, en geç 2021 yılında Urfalı kardeşlerimizi bu hizmetle buluşturamazlarsa, hiç kusura bakmasınlar, biz kendi başımızın çaresine bakar, başka bir yolla bu işi hallederiz” açıklamasını yaptı.Atatürk Barajı üzerinde inşa edilen Nissibi Köprüsü’nün yanı sıra, toplu konut, ulaşım, tarım, sulama ve diğer alanlarda şehre yapılan yatırım ve hizmetlerden de örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti il teşkilatındaki ana kademe, kadın ve gençlik kollarından 2019 seçimlerine kadar gece gündüz kapı kapı dolaşarak çalışmalarını istedi.Konuşmasının ardından kongrenin yapıldığı mekânda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi ayrı ayrı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirde yapımı süren projeler ve tamamlanan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.www.tccb.gov.tr