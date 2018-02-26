Burada Çalışan Urfalılar İle Gurur Duyuyorum...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da 2013 yılında faaliyete geçen Pınar Süt Fabrikası’nı gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Fakıbaba’ya ziyaretinde Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Holding Gıda İcra Başkan Yardımcısı Levent Dağhan ve Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu eşlik etti.



‘BURADA ÇALIŞAN URFALILAR İLE GURUR DUYUYORUM’

Tesis hakkında yetkililerden bilgi alan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Gıda, tarım ve hayvancılık olmazsa olmazımız. Biz bu sektörde başarılı olmak zorundayız. Üreticiler ve sanayicilerimizde bu inanç var. Bunun için de bulunduğum fabrikada yüzlerce Urfalı var. Sanayicilerimiz ve çalışanlarımızla başarıya ulaşacağız. Şanlıurfa’ya fabrika yatırımı yapan Pınar Süt’e teşekkür ediyorum. Modern tesislerinde üretimi, istihdamı, ihracatı artırma hedefleriyle hem ilimize hem bölgemize hem de ülkemize kazandırıyorlar. Fabrika yönetimini ve emektar personelini yürekten kutluyorum. Şirketlerde çalışanlar aynı zamanda işyerinin sahipleridir. Ben burada çalışan Urfalılar ile gurur duyuyorum” dedi.

Bakanın ziyaretinde konuşan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı “Fabrikamız kurulduğu günden bu yana bölgedeki süt üreticileri ve tedarikçilerine hayvan sağlığı, beslenmesi ve süt kalitesinin arttırılması konusunda eğitimler veriyoruz. Hedefimiz Şanlıurfa Fabrikamızın ihracatımızdaki rolünü arttırmak ve bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak. Üreticilerimizle beraber bu hedef için çalışarak ülkemize değer yaratmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.