Fakıbaba, Bu Kadar Şüpheyle Yaklaşılmasını Ben Doğru Bulmuyorum!

TOKİ ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek ''Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesi'' tanıtım toplantısı GAP Tarımsal Eğitim Merkezi salonunda yapıldı.TOKİ Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu, projenin teknik detaylarına ilişkin bazı bilgileri paylaştı. Konyalıoğlu, "Projeyi ilk etapta Karayolları yerleşkesinin bulunduğu alanda hayata geçireceğiz. 2 bin 700 konut, sosyal donatı, cami, okulla beraber Şanlıurfa'ya yakışır nitelikli güzel bir yapılaşma tasarımı ortaya koymaya çalıştık" diye konuştu.Toplantıda bir konuşma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, projenin kar amaçlı bir proje olmadığını belirtti.Belediye Başkanı olarak görev yaptığı yıllardan beri bu proje üzerinde çalıştıklarını anlatan Fakıbaba, Karayolları arsasını kastederek şunları kaydetti:''Burada niyet çok önemli. 80 milyonluk yeri 40-50 milyon liraya düşürdük. İş kolaylaştı. Sonra Büyükşehir Belediyemiz o arsayı verdi. Şimdi elimizde böyle bir alan var. Arkadaşlar, projeye bu kadar şüpheyle yaklaşılmasını ben doğru bulmuyorum. Bu bir sosyal proje.. Yani kalkıpta sizi boğmak, buradan para kazanayım.. Kimsenin böyle bir amacı da yok. Daha iyi şartlarda yaşamanız için çaba gösteriyoruz.TOKİ 1 TL bile kazanmayacak. Bu işin takipçisi olacağım ve inşallah proje tamamen bittiğinde bize dua edeceğinizi umuyorum''Programda Yeşildirek sakinlerine projenin nasıl uygulanacağı çeşitli görsellerle anlatıldı.