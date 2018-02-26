Urfalılar Dikkat,Son Gün 2 Mart...

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası(Şutso)'dan Yapılan Yazılı Açıklamada;

5174 Sayılı TOBB Kanununun 83.maddesi uyarınca Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtları 16 Şubat-02 Mart 2018 tarihleri arasında hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri Oda Sicil Birimi'nde incelemeye açık olup, hatalı kayıtları için dilekçe ve ekinde sunacakları belgeler ile düzeltmeleri gerekmektedir.

Bu düzeltme işlemi çerçevesinde Oda’mıza daha önce hiç vergi hesap numarası bildirmemiş üyelerimizin de öngörülen süre içinde Oda’mıza vergi hesap numaralarını bildirmeleri, vergiden muaf olan üyelerimizin (Kooperatifler, vb.) vergiden muaf olduklarına ilişkin muafiyet belgelerini seçme ve seçilme haklarının kaybolmaması için 02 Mart 2018 Cuma günü Saat 17:00’a kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kayıtlarını düzenlemeyen üyelerin Oda kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.