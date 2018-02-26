Tatlıses'ten Görevimiz Tehlike Sürprizi!

Manisa Turgutlu’da film ekibini büyük bir sürpriz bekliyordu.Sinema salonuna giriş yapan oyuncular fuayede İbrahim Tatlıses’le bir araya gelerek sohbet etti.Ardından hep birlikte Turgutlu halkıyla beraber filmi izledi.İbrahim Tatlıses film ekibini tebrik ederek filmi çok sevdiğini ve tekrar izleyeceğini söyledi.Cinepol Sinemaları’nın sahibi ünlü yapımcı Polat Yağcı da ev sahipliği yaptığı bu etkinlikte, misafirleriyle birlikte objektiflere gülümsedi.İzmir’de büyük bir coşkuyla karşılanan film ekibine anlamlı hediye.Zeytin ağaçlarını koruma hikayesiyle gündeme oturan “Görevimiz Tatil” ekibine İzmirliler birer dikili zeytin ağacı hediye etti.SugarWorkz ve Taff ortak yapımı aile komedisi “Görevimiz Tatil” 7’den 77’ye salonları dolduran Egeliler tarafından kahkahalar ve alkışlarla izlendi